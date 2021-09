Tornado v Nemčiji odkrival strehe in podiral drevesa, sedem poškodovanih #video

V tornadu, ki je v sredo zvečer pustošil po nemškem mestu Kiel v zvezni državi Schleswig-Holstein, je bilo poškodovanih sedem ljudi, od tega štirje huje. Tornado je ljudi pometal vodo ali so jih zadeli predmeti, ki so leteli po zraku. Nemški vremenoslovci so že ocenili, da tornadi v tem letnem času niso nič neobičajnega.

"Kaj takega je popolnoma nemogoče napovedati," je še dejal vremenoslovec iz Kiela Sebastian Wache. Tornado je nastal na obrobju mesta Kiel. Okoli 18. uri je tornado zajel priljubljeno mesto promenado na obrežju, kjer je vrtinčasti oblak z močnim nevihtnim vetrom odkrival strehe, podiral drevesa ter prevračal smetnjake.

"Veliko stvari je letalo naokoli," je dejal eden od zaposlenih v bližnjem lokalu. "Vsi so to doživljali zelo čustveno," je dodal.

Tornado je močan nevihten veter, ki ga prepoznamo po vrtinčastem oblaku, ki ima obliko dimnika oziroma lijaka. Pojav je ime dobil iz španskega glagola tornar (vrteti, obračati). Tornado se kot vremenski pojav lahko pojavlja v nevihtah kjer koli po svetu, najpogosteje pa se tak močan veter pojavlja v nevihtah na srednjem zahodu in jugu Amerike. Tornado se pojavlja tudi v drugih delih sveta, na primer v Avstraliji in tudi v Evropi. V Nemčiji običajno opazijo deset tornadov letno.

Občasno se tornado pojavi tudi v Sloveniji. Zadnji dokumentirani tornado, ki je pri nas naredil precej škode, je po navedbah spletne strani neurje.si najbolj prizadel vas Hotedršica na Notranjskem 23. avgusta 1986. Nastal je na območju Javornika nad Hotedršico in potoval vse do Ljubljanskega barja. Za seboj je pustil 34 km dolgo in od 100 do 300 metrov široko sled opustošenja. Veter v samem vrtincu naj bi dosegal hitrosti do 216 do 360 kilometrov na uro, vrtinec pa naj bi potoval s hitrostjo med 32 in 58 kilometrov na uro.