Močan veter podiral drevesa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veter je odkril strehe nekaj objektov ter poškodoval električne in telekomunikacijske drogove. (Slika je simbolična.)

Veter je odkril strehe nekaj objektov ter poškodoval električne in telekomunikacijske drogove. (Slika je simbolična.) Foto: Reuters

Močan veter je ponoči in čez dan na območju več slovenskih občin podiral posamezna drevesa, ta so ogrožala objekte in ovirala cestni promet, je v poročilu zapisal Center za obveščanje Republike Slovenije.