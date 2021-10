Danes oblačno, kakšno vreme prinaša konec tedna?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno oblačno. Dopoldne bo občasno še rahlo deževalo, popoldne bo dež ponehal, v jugovzhodnih krajih šele proti večeru. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem se bo živo srebro povzpelo do 19 stopinj Celzija.

Čez dan bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem sprva zmerna do močna burja, ki bo čez dan nekoliko oslabela, napovedujejo meteorologi agencije za okolje.

Dobro jutro, danes bo sprva ponekod še rahlo deževalo, popoldne bo dež ponehal. Jutri bo delno jasno, več oblačnosti bo na vzhodu. Še bo vetrovno. pic.twitter.com/pj7Ji0Mo3G — ARSO vreme (@meteoSI) October 8, 2021

Med koncem tedna nekoliko več sonca

V soboto bo na Primorskem pretežno jasno. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, ob morju do 12 stopinj Celzija. Čez dan bodo temperature podobne današnjim, od 10 do 15 stopinj Celzija v notranjosti države, nekaj stopinj več bo na Primorskem.

V nedeljo bo na zahodu pretežno jasno, drugod delno jasno, na vzhodu pa pretežno oblačno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, burja na Primorskem bo slabela.

Zjutraj že mogoča slana

Na začetku prihodnjega tedna bo sprva pretežno jasno, popoldne se bo od severa oblačnost povečala. Jutro bo hladno, ponekod bo mogoča slana.