Oblaki bodo do večera prekrili državo, jutri sončno in hladno

Popoldne se bo oblačnost razširila nad vso državo, temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bo v večjem delu Slovenije že zjasnilo. Dan bo sončen in hladen.

Danes bo v vzhodni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugod bo še pretežno jasno. Popoldne se bo oblačnost povečala tudi v osrednji Sloveniji. V notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri. Popoldanske temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija.

Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, do jutra pa se bo v večjem delu Slovenije že zjasnilo, nekaj oblačnosti bo zjutraj še na Gorenjskem in v zahodni Slovenji. Na Primorskem bo ponoči zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -3, na Goriškem in ob morju malo nad 0 stopinj Celzija.

Jutri dopoldne se bo povsod zjasnilo, dan bo sončen in hladen. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem ob šibki burji do 9 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo jasno, a hladno vreme. Veter bo v nedeljo oslabel.