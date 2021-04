Oblačno vreme z občasnimi padavinami se bo nadaljevalo

Danes bo prevladovalo oblačno vreme z rahlimi padavinami, ki bodo pogostejše v vzhodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem se bo ogrelo do 14 stopinj Celzija.

Zbudili smo se v oblačno ponedeljkovo jutro in podobno vreme se bo nadaljevalo tudi čez dan. V vzhodnem delu države bodo pogostejše manjše padavine. Meja sneženja bo med 700 in 1000 metrov nad morjem, so napovedali meteorlologi agencije za okolje (Arso). Podobno vreme pričakujemo tudi v prihodnjih dneh tega tedna.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami. Topleje bo, popoldanske temperature bodo v večjem delu Slovenije presegle 15 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, v alpskih dolinah okoli 1, najvišje dnevne od 10 do 14, na Primorskem se bo ogrelo do 16 stopinj Celzija.

Nekaj sonca šele v četrtek

V sredo in četrtek bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, drugod deloma sončno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe. Pihal bo veter zahodnih smeri.