Obala pod vodo, odneslo del ceste #video

Deževje je v četrtek zvečer povzročilo kar nekaj nevšečnosti. O največ intervencijah poročajo iz koprske občine, kjer so zaradi neurja zabeležili 27 dogodkov. Porasli so hudourniki, voda je v Kastelcu zalivala hiše in dvorišča. V Bošamarinu je odnesla del cestišča, povezanega z mostom, na spletni strani piše uprava za zaščito in reševanje.