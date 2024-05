Vse do današnjega večera bo večinoma suho. A proti našim krajem se iz zahoda že pomika vremenska fronta. Prešla nas bo v noči na petek. Predvsem na nekaterih območjih južne in zahodne Slovenije lahko v zelo kratkem času pade od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter. To predstavlja nevarnost razlivanja hudourniških vodotokov in zastajanje padavinske vode. Arso je izdal rumeno vremensko opozorilo. Povsem drugače bo v soboto in nedeljo, ko nas bo pričakalo prijetno toplo ter pretežno suho vreme.