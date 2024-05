Arso: oranžno opozorilo zaradi močnejših nalivov in možnih poplav

Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da lahko danes pričakujemo razvoj neviht močnejše narave. Ob nevihtah z nalivi bo verjetno tudi hitro naraščanje in razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek ter zastajanje padavinske vode. Posamezni vodotoki lahko tudi poplavijo. Arso je zato za celotno državo izdala oranžno opozorilo.

Po podatkih Arsa bo večja verjetnost poplav ob vodotokih s povirji na območjih Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja, Kamniško-Savinjskih Alp, Zasavja in Pohorja. V severovzhodni Sloveniji je namočenost tal že velika, kar bo pospešilo površinski odtok.

Jugozahodni veter bo prinesel tudi več vlage in energije za dolgotrajno proženje neviht, izključena ni niti toča, poleg nalivov pa bo prisoten nevihtni piš, poroča spletni portal neurje.si. Zaradi močne premočenosti tal obstaja tudi velika verjetnost proženja zemeljskih plazov, dodajajo.

Možni tudi zemeljski plazovi

Tudi Geološki zavod Slovenije opozarja na povečano nevarnost za nastanek zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov, ki so nastali ob ujmi avgusta lani. Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih in upoštevajo navodila, ki jih je posredovala civilna zaščita, še posebej, če je bila odrejena evakuacija. Zlasti naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode.

Dopoldne bodo naraščale večje reke, ki bodo povečini hitro dosegle velike pretoke, poroča Arso. Reka Drava se lahko v soboto ob povečanem dotoku iz Avstrije ter povečanih lokalnih dotokih razlije na običajnih poplavnih območjih. Sicer se bodo v soboto hidrološke razmere umirjale, še napovedujejo.