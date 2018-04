Ob Ptujskem jezeru še vedno strup, ki mori ptice

Predstavniki Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) so ob terenskem ogledu okoli Ptujskega jezera našli 20 novih poginulih rečnih galebov, kar kaže na to, da se pogini nadaljujejo in da je neidentificirani strup še vedno v okolju. V društvu so odgovorne pozvali, naj pospešijo preiskavo možnih virov zastrupitev.

Že v soboto so na območju našli 150 poginulih rečnih galebov. Foto: STA

Kot so pojasnili, sta njihova sodelavca v torek opravila terenski ogled in obiskala tudi največji otok, na katerem je bil do minulega tedna največji del kolonije rečnih galebov, ki gnezdijo na Ptujskem jezeru.

Večina trupel ptic je bila povsem svežih in nedotaknjenih, večina poginulih galebov pa je imela izcedek iz kloake in onesnaženo repno perje, kar po njihovem kaže na to, da gre za strup, ki je škodljivo deloval na prebavila.

Ker sta bili dve trupli že močno načeti, v društvu predvidevajo, da so se z njimi prehranjevale ptice ujede, zaradi česar se bojijo posledičnih novih poginov. Že v soboto je namreč njihov sodelavec na polju blizu jezera opazil pet mrtvih ujed.

Živali in ljudje še naprej izpostavljeni grožnji

Na DOPPS zato pristojne službe pozivajo, da maksimalno pospešijo preiskavo o možnih virih zastrupitev, saj dokler ni jasno, kaj pogine povzroča in kje je vir zastrupitve, sanacije ni mogoče začeti. To pa po njihovem pomeni, da so lahko prostoživeče živali in morda celo ljudje še naprej izpostavljeni grožnji.

Na Ptujskem jezeru poginilo 150 rečnih galebov

Nacionalnemu veterinarskemu inštitutu, ki deluje pod okriljem ljubljanske veterinarske fakultete, ob pregledu trupel in organov poginulih ptic doslej še ni uspelo ugotoviti vzroka pogina. Kot so ob tem v ponedeljek sporočili iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, bodo opravili nadaljnje preiskave, hkrati pa zagotovili, da ne gre za ptičjo gripo. Končne rezultate drugih preiskav pričakujejo v tednu ali dveh.

Rečni galebi so v Sloveniji ogrožena vrsta, saj gnezdijo samo na Ptujskem jezeru in nikjer drugje. Lani je na otokih na Ptujskem jezeru gnezdilo 853 parov rečnih galebov.