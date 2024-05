Ob obisku Goloba v Alžiriji podaljšanje pogodbe o dobavi plina ter odprtje veleposlaništva

To je prvi dvostranski obisk, odkar je 20. marca začel veljati sporazum o gospodarskem sodelovanju med Slovenijo in Alžirijo. Namen obiska je nadaljevanje intenzivnih in prijateljskih odnosov med državama ter poglobitev sodelovanja na področju energetike in akademskih izmenjav na področjih glasbe in umetne inteligence.

V okviru obiska bosta slovensko podjetje Geoplin in alžirska državna energetska družba Sonatrach podpisala pogodbo za podaljšanje in povečanje dobave alžirskega plina Sloveniji, ki bo veljala od leta 2026. Triletna pogodba, ki jo je Geoplin za diverzifikacijo nabavnih virov po prekinitvi dobav iz Rusije zaradi vojne v Ukrajini s Sonatrachom sklenil novembra 2022, se izteče 31. decembra 2025.

Odprtje diplomatskega predstavništva

Ob obisku slovenskega premierja bodo v alžirski prestolnici uradno odprli slovensko veleposlaništvo, ki ga vodi začasni odpravnik poslov Bogdan Batič.

Tema obiska bo tudi sodelovanje v Varnostnem svetu ZN, v katerem sta obe državi v obdobju 2024–2025 nestalni članici. Delita zavzemanje za mir na Bližnjem vzhodu, imata podobne poglede glede vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas na območju Gaze, trenutno pa ju najbolj skrbi razvoj razmer v Rafi na jugu enklave.