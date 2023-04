Ob mednarodnem dnevu plesa povabilo k plesu

Mednarodni plesni komite, ki deluje pod okriljem Mednarodnega gledališkega inštituta ITI Unesco, je 29. april razglasil za mednarodni dan plesa. Mednarodno poslanico je letos napisala kitajska plesalka in koreografinja Yang Liping, slovensko baletna prvakinja, pedagoginja in koreografinja Nena Vrhovec.

Yang Liping je v poslanici zapisala, da je govorica telesa najbolj spontana oblika človeškega sporazumevanja. "Že ko se rodimo, še preden prvič spregovorimo, s svojimi rokami in nogami izvajamo plesne gibe, nato pa iz tega preprostega jezika vznikne ples."

Kot je zapisala, je v njenem svetu ples prepleten z življenjem in bivanjem že od rane mladosti. Že od nekdaj je ključ, ki odklepa vrata sporazumevanja človeka z naravo in vsemi živimi bitji. "Čutim ga kot preplet narave in življenja - to je njegovo pravo bistvo."

V poslanici opomni, da je plesna kultura človeštva bogata, "zaobjema našo skupno kulturo in lastnosti". Po njenih besedah "bistvo plesa luščimo iz opazovanja narave, življenja in vseh živih bitij okoli nas". Poudari, da ima tudi njen narod bogato plesno kulturo in da je to dediščina, ki jo strastno prenaša dalje. Foto: Getty Images

Kot plesalka že desetletja raziskuje brezmejno kraljestvo plesa in je bila povabljena k ustvarjanju eksperimentalnih sodobnih predstav na svetovnih odrih. Med drugim je ustvarila koreografiji Obleganje - Celotna zgodba Zbogom, moja draga konkubina in Posvetitev pomladi.

Ob mednarodnem dnevu plesa v svet pošilja vabilo in izraža upanje, da se bodo nanj odzvali plesalci z vsega sveta, "ki imajo ples radi in se želijo z njim izraziti: zaplešimo skupaj, da izkažemo našo ljubezen in zahvalo nebu in zemlji". Foto: Shutterstock

Slovenska poslanica, ki jo je zapisala Nena Vrhovec, tudi prejemnica strokovne nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo 2022, je letos kratka. Glasi se: "Pleši za svojo dušo in pleši z dušo in srcem!"

Mednarodnemu dnevu plesa se pridružuje tudi Javni sklad RS za kulturne dejavnost (JSKD). Društvo za sodobni ples Slovenije (DSPS) in JSKD - oddelek za ples sta tokrat k pripravi poslanice povabila Iztoka Kovača, plesalca, koreografa, pedagoga, umetniškega vodjo in direktorja Zavoda EN-KNAP in Centra kulture Španski borci ter letošnjega prejemnika nagrade Ksenije Hribar za življenjsko delo, ki jo podeljuje DSPS.

"Ples imam rad. Nekako pritihotapil se mi je v življenje. In me zaznamoval. V vseh njegovih nepredvidljivih oblikah," je v poslanici zapisal Kovač.

V njej izpostavi, da so plesalke in plesalci v glavnem mlajši od ostalih umetnikov. "Zaradi minljive narave njihovega kompleksnega instrumenta mi v primerjavi s tistimi, ki lahko ustvarjajo tudi v pozni starosti, delujejo kot kometi na zvezdnem nebu," zapiše. Foto: SNG Opera in balet Ljubljana/Darja Štravs Tisu

"Izkažimo jim spoštovanje, izkažimo spoštovanje plesu, omogočimo mu mesto v družbi, ki mu pripada, omogočimo mu mesto v družbi, za katerega so si prizadevale generacije, predvsem pa se plesu prepustimo - skupaj!" poslanico sklene Kovač.

Poleg poslanice bodo člani slovenske plesne skupnosti dan proslavili z javno plesno intervencijo v središču Ljubljane. Letošnja tematika intervencije je Ples = stičišče. Plesalci se bodo srečali na stičišču poti - "križišču", ki kot komunikacijska oblika prostora upodablja točko združevanja različnih poti, tokov in smeri, so zapisali pri JSKD.

Vsebino dogodka v sodelovanju s profesionalnimi plesalci mlajših generacij tudi letos pripravljata Urška Centa in Kristyna Šajtošova iz Platforme NEST.