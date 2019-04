Ob hrvaški meji so mu migranti že petkrat vlomili v počitniško hišo #video

Domačini ob mejnem prehodu Jelšane so jezni na državo. Migranti tavajo po dvoriščih, vlamljajo v počitniške hiše, smetijo polja in gozdove, se že mesece pritožujejo domačini. Simonu Puglju so že petkrat vlomili v družinsko počitniško hišo.

Ob mejnem prehodu v Jelšane bodo domačini protestirali zaradi migrantov, ki ilegalno prestopajo mejo, in državnih načrtov za begunski center, so poročali v oddaji Danes na Planetu. "Šestdeset kilometrov zelene meje varuje komaj 10 policistov, to ni nobena schengenska meja," so dejali.

Sobotni protest podpira prav vsa lokalna politika v občini Ilirska Bistrica. Notranji minister vztraja, da je vse pod nadzorom, čeprav priznava, da je migracij res vse več.

"Ostanki so še vedno tukaj. Vsakič je nekaj novega. Dvakrat smo že morali zastekliti okno," je razlagal Pugelj.

Dokler se ne umiri, ne nameravajo več sanirati škode, je dejal. Uničene vzmetnice so Pugljevi skurili.