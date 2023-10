Nuklearno elektrarno Krško so zaustavlli

Nuklearno elektrarno Krško (Nek) so zaustavili danes ob 5.30, potem ko se je v četrtek okoli 23. ure začelo postopno zmanjševanje moči reaktorja, so pojasnili v Neku. Po zaustavitvi so se lotili iskanja vzroka puščanja, ki ga bodo nato po napovedih odpravili.

Iz Neka so v četrtek sporočili, da je njihova operativna posadka zaznala povečano puščanje primarnega sistema znotraj zadrževalnega hrama. Zagotovili so, da puščanje nima vpliva na zaposlene, prebivalstvo in okolje ter je pod mejno vrednostjo. Ker je za natančno določitev izvora puščanja in nadaljnjih korakov za njegovo sanacijo potrebna zaustavitev elektrarne, je operativna posadka v četrtek začela kontrolirano postopno zmanjševanje moči za preventivno zaustavitev elektrarne.

Odgovorni poudarjajo: Razlogov za skrb ni

"Puščanje nima vpliva na zaposlene, prebivalstvo in okolje ter je pod vrednostjo, ki jo kot mejno določajo tehnične specifikacije," so poudarili v jedrski elektrarni. Tudi generalni direktor Gen energije Dejan Paravan je poudaril, da ni razlogov za skrb.

Da takšni dogodki niso nevarni, je za STA dejal tudi vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu "Jožef Stefan" Leon Cizelj. Koliko časa bo trajala sanacija, je po njegovih besedah odvisno od lokacije napake. Če je na toplem delu elektrarne, kjer se topli tok segreje na 300 stopinj Celzija, potem bodo morali elektrarno najprej ohladiti, kar lahko traja dan ali dva. Če pa je to na kakšnem od cevovodov, ki jih uporabljajo za vzorčenje vode ali kaj podobnega, potem morda ne bo trajalo niti tako dolgo, je ocenil.

Nek sicer neprekinjeno obratuje od konca enomesečnega remonta, ki je potekal lansko jesen. V okviru rednega remonta so 56 gorivnih elementov od 121 zamenjali s svežimi, nova sredica pa bo kot vir energije zadostovala za prihodnje poldrugo leto oziroma do naslednjega rednega remonta, ki bo predvidoma potekal spomladi 2024.

Opravili so tudi 14 tehnoloških posodobitev, s katerimi bodo zagotovili zanesljivo dolgoročno obratovanje in tudi povečanje moči. Nova visokotlačna turbina bo predvidoma prispevala deset megavatov moči oziroma 90 gigavatnih ur večjo proizvodnjo električne energije letno.