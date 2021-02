NSi za višje nadomestilo staršev otrok s posebnimi potrebami

V NSi želijo pomagati staršem otrok s posebnimi potrebami, ki po njihovih besedah potrebujejo več sredstev in podpore. Glede na to napovedujejo vložitev zakonske spremembe, po kateri bi njihovo nadomestilo za izgubljeni dohodek uskladili z bruto minimalno plačo. Nadomestilo trenutno znaša približno 588 evrov neto, če bi ga zvišali na raven minimalne plače, pa bi se dvignil na okoli 736 evrov.

Pobudo NSi za zvišanje nadomestila za izgubljeni dohodek staršem otrok s posebnimi potrebami je danes predstavil poslanec NSi Aleksander Reberšek. "Še preden sem postal poslanec državnega zbora, sem spoznal veliko osebnih zgodb staršev otrok s posebnimi potrebami, ki so bili mnogokrat preslišani. Še kako dobro razumem njihovo stisko in njihove potrebe, da potrebujejo več terapij, več plenic, več pomoči in podpore," je uvodoma dejal Reberšek.

Kot je pojasnil poslanec NSi, si želi, da bi omenjeno področje uredili sistemsko in tako pomagali vsem staršem otrok s posebnimi potrebami naenkrat, ne pa le prek posameznih humanitarnih akcij. Naštel je tudi nekatere ukrepe, s katerimi se je v tem mandatu že pomagalo staršem in otrokom: "Tako smo v prvem valu epidemije v NSi vztrajali na tem, da so finančno pomoč dobili vsi starši otrok s posebnimi potrebami. V drugem valu pa smo v PKP 6 zagotovili, da bo do konca epidemije veljal ukrep o brezplačnem sobivanju staršev otrok v bolnišnicah do 15. leta starosti oziroma brez starostne omejitve, ko govorimo o osebah s posebnimi potrebami."

Nadomestilo želijo uskladiti z višino bruto minimalne plače

"Do tega ukrepa so morali starši otrok, ki so bili starejši od šest let, za sobivanje z otrokom v bolnišnici doplačati, in sicer do 20 evrov na dan za stroške nastanitve in prehrane. Pri tem pa niso bili upravičeni do bolniškega nadomestila, ker so bili odsotni z dela. Prav tako ni bilo krito sobivanje v zdraviliščih," je pojasnil Reberšek. Dodal je, da si je kljub vsem tem dobrodošlim ukrepom ves čas prizadeval, da bi našli dodatne trajne rešitve, s katerimi bi pomagali staršem otrok s posebnimi potrebami.

Tako je na današnji novinarski konferenci predstavil novo pobudo, in sicer gre za spremembo zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, s katero bi zvišali nadomestilo za izgubljeni dohodek staršem otrok s posebnimi potrebami in ga uskladili z bruto minimalno plačo. Nadomestilo za izgubljeni dohodek trenutno znaša približno 588 evrov neto, če bi jim ga uspelo zvišati na raven minimalne plače, pa bi ta neto znesek zvišali na približno 736 evrov.

"Zavedati pa se je treba tudi, da starši, ki uveljavljajo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, s prejetimi sredstvi preživljajo sebe in svojega mladoletnega otroka, kar je velikokrat zaradi tako majhnega zneska še dodaten socialni problem. V NSi bi zadevo uredili s spremembo 83. člena zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, glede na postopek sprejema zakona pa je predviden datum uveljavitve tega zvišanja nadomestila prvi julij 2021," je dejal Reberšek in napovedal, da se bodo v stranki nemudoma lotili priprave spremembe omenjenega zakona.