Novost, ki bo nekatere razburila, druge pa vzburila #video

V Sežani so odprli prvo hišo lutk pri nas. Obiskal jo je novinar Planeta Denis Malačič.

Hiša lutk (doll house) je do pred kratkim stala tudi v italijanski Furlaniji, a so jo lani zaradi "katoliškega pritiska na zasebno podjetje" zaprli. V Italiji je bilo ob odprtju toliko zanimanja, da so bili termini zasedeni tudi štiri mesece vnaprej. Na podoben uspeh upajo tudi v slovenski hiši lutk.

Podjetnici iz Slovenije sta izkoristili strateški položaj mesta Sežana in ponudili tovrstne zakupe novodobne zabave za odrasle tudi pri nas, so sporočili iz društva Dobra družba. To je novost, ki bo nekatere razburila, druge pa vzburila.

