Novomeška Reciklarna zapira svoja vrata, zapletlo naj bi se pri najemu prostorov #video

Novomeščani so po štirih letih ostali brez socialnega in zelena podjetja z imenom Reciklarna, ki si je prizadevalo, da rabljene, a še vedno uporabne stvari dobijo nove lastnike. Tako so območne zbirne centre za odpadke mesečno olajšali za vsaj tono odvrženih, a uporabnih predmetov. A kaj, ko se uspešna zgodba Reciklarne danes izteka.

To so unikatni kosi in retroizdelki, ki jih lahko kupci dobijo po zelo ugodnih cenah. Tako jih želijo spodbuditi, da razmišljajo družbeno odgovorno in kupujejo trajnostne izdelke, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

V mesecu dni prodali tono izdelkov, kupci so se k njim redno vračali

Ohranjena omara za 70 evrov, oblačila po pet in igrače za dva evra. V Reciklarni se za ugodno ceno najde čisto vse. "Načelo je, da še uporabna stvar ne roma na smetišče, ampak jo lahko uporabi še kdo drug. Mi tukaj smo posredniki, ki to stvar sprejmemo in jo prodamo naprej," je pojasnila vodja projekta Reciklarna Polona Žalec.

V mesecu dni so v novomeški Reciklarni prodali eno tono izdelkov, kupci pa so se k njim redno vračali. Zdaj se uspešna zgodba končuje. Foto: Planet TV

V mesecu dni so prodali eno tono izdelkov, kupci pa so se k njim redno vračali. "Radi so hodili upokojenci, priseljenci, pa tudi mladi, ki se jim je to zdelo trendovsko," je pojasnila Žalčeva. Tudi danes je bila Reciklarna polna različnih kupcev. Starejši gospod z listkom v roki je iskal knjigo za svojo ženo, mladi par pa je domov odšel s polno vrečo oblačil.

S projektom so ljudi spodbujali k ponovni uporabi in kupovanju trajnostnih izdelkov, hkrati pa ustvarjali nova delovna mesta za ranljive skupine ljudi. "Imeli smo dve gluhi šivilji, ki sta bili zaposleni in sta naredili cel kup lepih unikatnih izdelkov," je razložila Žalčeva.

Zaprtje domnevno zaradi zapleta pri najemu prostorov

A uspešna zgodba Reciklarne se danes izteka. Zaprli naj bi jo zaradi zapleta pri najemu tamkajšnjih prostorov, ki so sicer last novomeške občine. "Moj prijatelj je dobro rekel, da je Reciklarna umrla naravne smrti, predvsem zaradi podhranjenosti. Dela je bilo ogromno, potrebovali pa bi še več podpore lokalnega vodstva," je pojasnila Žalčeva. Novo mesto za takšen projekt očitno še ni dovolj zrelo, pravijo in upajo, da novo priložnost kmalu najdejo kje drugje, so še poročali na Planetu.