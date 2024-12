NOVO: Hitri nakup na Petrolu, kjer izdelke "skeniraš, plačaš, greš!"

Ste vedeli, da lahko na Petrolovih prodajnih mestih odslej opravite nakup brez obiska blagajne? Z aplikacijo Petrol GO lahko izdelke preprosto skenirate, plačate in ... greste. Račun namreč prejmete digitalno, v aplikacijo. Storitev je že na voljo na vseh prodajnih mestih Petrola v Sloveniji. Prvi uporabniki so nad uporabo navdušeni in zagotavljajo, da je to storitev, ki jo bodo z veseljem uporabljali.

Petrol izboljšuje uporabniško izkušnjo s prenovo prodajnih mest in digitalizacijo nakupnega procesa. To strankam omogoča tudi mobilna aplikacija Petrol GO. Foto: Petrol

Prodajna mesta prihodnosti in digitalizacija prodajnih procesov

Petrol kot prvi slovenski trgovec uvaja popolnoma avtomatizirano nakupovanje, ki uporabnikom omogoča, da vse opravijo sami, hitro in brez obiska blagajne – zgolj s Petrolovo aplikacijo na telefonu.

V podjetju zasledujejo strateški cilj postati prva izbira za priročen postanek na poti s prenovo številnih prodajnih mest in uvajanjem novih konceptov digitalnih rešitev za svoje kupce. "Nenehno moderniziramo svoja prodajna mesta in digitaliziramo nakupni proces, da bi kupcem omogočili hitrejšo, enostavnejšo in prijetnejšo nakupovalno izkušnjo," izpostavlja Jože Smolič, član uprave, odgovoren za prodajo.

Kako nova storitev v Petrol GO deluje in kje jo lahko preizkusite?

Storitev hitrega nakupa lahko preizkusite na vseh prodajnih mestih Petrola po vsej Sloveniji, vse, kar potrebujete, je mobilna aplikacija Petrol GO.

Hitri nakup pričnete s skeniranjem posebne QR-kode na prodajnem mestu, nato s telefonom poskenirate črtne kode izdelkov, ki jih želite kupiti, jih dodate v virtualno košarico in znesek poravnate v aplikaciji. Po uspešnem plačilu prejmete račun digitalno, v aplikacijo Petrol GO. To je vse! Vaši izdelki so plačani, vi pa se lahko brez skrbi odpravite dalje.

Z aplikacijo Petrol GO ter hitrim nakupom lahko kupite izdelke, ki ne zahtevajo vključitve prodajnega osebja v nakup. Zato s telefonom ne morete kupiti tobačnih izdelkov, alkoholnih pijač ter izdelkov in storitev, ki se nahajajo ali opravljajo le za prodajnim pultom.

Uporaba aplikacije Petrol GO in hitrega nakupa je povsem enostavna, zagotovo pa tudi priročna. Foto: Petrol

Petrol GO ima v Sloveniji že več kot 100 tisoč uporabnikov

Aplikacijo Petrol GO so v podjetju objavili v začetku letošnjega leta in je na voljo uporabnikom v Sloveniji ter na Hrvaškem. Poleg storitve hitrega nakupa aplikacija mogoča hitro plačilo goriva, avtopranja, kave na poti ter vnaprejšnje naročanje izdelkov za prevzem na prodajnem mestu. Aplikacija je priljubljena med vsemi starostnimi skupinami, kar potrjuje, da snovalci aplikacije dobro razumejo potrebe in pričakovanja Petrolovih kupcev. Uporabniki aplikacije, ki so hkrati člani Petrol kluba, pa so ves čas deležni ugodnosti, popustov ali izdelkov brez doplačila, če jih zamenjajo za zbrane Zlate točke. Z uporabo aplikacije za plačila uporabnike razveseljujejo brezplačne kave in avtopranja, vsake toliko časa pa lahko sodelujejo v nagradnih igrah in izzivih.

