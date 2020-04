Novi podatki: zaradi koronavirusa umrli še trije bolniki #vŽivo

V ponedeljek so v Sloveniji opravili 683 testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili šest novih okužb, skupaj 1.408. V ponedeljek so zaradi covida-19 umrli še trije bolniki, skupaj že 86. Kot je na današnji novinarski konferenci izpostavil kulturni minister Vasko Simoniti, se bodo galerije, knjižnice in muzeji ponovno odprli v začetku maja.

Do zdaj je bilo opravljenih 50.290 testiranj. Iz bolnišnične oskrbe so skupaj doslej odpustili 223 ljudi, dva včeraj, je sporočila vlada prek Twitterja. V bolnišnicah je bilo v ponedeljek 78 ljudi, od tega 24 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili dva bolnika.

V nacionalni raziskavi o razširjenosti covida-19 se je od 3.000 povabljenih na testiranje odzvalo 1.330 ljudi, odvzeli pa so 1.230 vzorcev. Doslej so v raziskavi odkrili eno novo in eno že prej odkrito okužbo z novim koronavirusom.

Raziskava gre za zdaj bolje kot v Avstriji

Kot je na današnji novinarski konferenci poudaril Miroslav Petrovec, profesor z inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, ki vodi raziskavo, so dosedanji izsledki vseslovenske raziskave o razširjenosti koronavirusa v Sloveniji spodbudni.

"Želimo si, da bi bilo število oseb, ki pristanejo na raziskavo, čim večje. Vendar je treba poudariti, da imamo že s sedaj zbranimi vzorci, glede na primerljivo avstrijsko študijo, kar štirikrat boljše podatke, kot so jih uspeli zbrati v Avstriji," je dejal Petrovec in še enkrat pozval povabljence, naj se do 30. aprila odzovejo na odvzem vzorca.

Od raziskave je odvisno mehčanje ukrepov

Preleminarni rezultati študije bodo znani do konca tega tedna. Kot je še dejal profesor Petrovec, bo bo raziskava strokovni skupini podala ključne informacije o oceni trenutne okuženosti slovenske populacije in kolikšen je delež populacije, ki je bolezen covid-19 že prebolel. Od raziskave bo odvisna tudi prihodnja omilitev ukrepov. "Izvedeni omejevalni ukrepi so bili potrebni in ponosni moramo biti, da je Slovenija med najboljšimi v Evropi," je povedal Petrovec.

Miroslav Petrovec Foto: STA

Virus se zaradi ukrepov po svetu širi počasneje

"Število potrjenih okužb z novim koronavirusom po svetu je preseglo tri milijone, število smrtnih žrtev se je povzpelo nad 200 tisoč. Virus se sicer po svetu širi počasneje kot v preteklih tednih, kar je rezultat ukrepov, ki so jih posamičo sprejele praktično vse države sveta," pa je uvodoma dejal vladni govorec Jelko Kacin.

Kacin je na novinarski konferenci še izpostavil, da bo danes in jutri v državnem zboru potekala seja namenjena obravnavi drugega interventnega svežnja ukrepov za blaženje posledic epidemije novega koronavirusa.

V Sloveniji nismo imeli najstrožjih ukrepov

Dodal je, da je za številne države, zlasti v Evropi, vrhnec epidemije v tem valu že dosežen. Države so tako začele s sproščanjem nekaterih ukrepov, a pri tem so prakse zelo različne. Nekatere države so imele zelo stroge ukrepe: izredne razmere, policijsko uro, prepoved izhoda iz stanovanja, tudi za otroke, posebej za starejše. "Na to pri nas kar pozabimo, tega pri nas nismo izvajali in prav je, da se tega zavedamo," je dejal.

Nova Zelandija uspešna, a šole ostajajo zaprte

Dobra novica pa je včeraj prišla iz Nove Zelandije, ki je oznanila, da je virus trenutno eliminiran. Kaj to pomeni, še ne vemo, je dodal Kacin. Nadaljeval je, da je država, ki ima sicer pet milijonov prebivalcev, 1.400 okužb, kot jih ima, dosegla dva tedna nazaj. Od 18. aprila naprej je imela dnevno manj kot 10 novih okužb, včeraj zgolj enega. Od 26. marca je imela Nova Zelandija v veljavi najstrožje ukrepe za obvladovanje epidemije. Izhod iz doma je bil dovoljen le za najnujneše opravke in samostojno rekreacijo. Potovanja po državi, razen nujnih izjem, niso bila dovoljena. Včeraj je država nekatere ukrepe sprostila, a šole in vrtci ostajajo zaprti.

Foto: Daniel Novakovič/STA

"Slovenija še ni Nova Zelandija"

Številne trgovine in storitve na Novi Zelandiji se bodo šele pričele ponovno odpirati. Obiski sorodnikov so ponovno dovoljeni, a le, če živijo blizu. Gibanje izven doma bo odslej dovoljeno, a le znotraj lokalnega območja. Gibanje med regijami je na Novi Zelandiji, razen nujnih izjem, prepovedano. Država se zaveda, da bodo ukrepi morali ostati še kar nekaj časa, zato trenutno razvija aplikacijo, ki bo pomagala sledenju okužb. Uvedla jo bo v roku dveh tednov, šele nato bodo sledila nova sproščanja, je zadevo opisal Kacin.

Vladni govorec je dodal, da Slovenija še ni na točki, kjer je Nova Zelandija, da pa smo lahko veseli, da smo v mali skupini držav, ki so bile pri soočanju z epidemijo tako uspešne, da lahko praktično na tedenski ravno umikamo posamezne omejitve.

Muzeji, galerije in knjižnice se bodo odprle v začetku maja

Na novinarski konferenci je sodeloval tudi minister za kulturo Vasko Simoniti. Kot je dejal, je javnim zavodom, ki so pretežno financirani s strani države, zagotovljeno nemoteno delovanje. "Zagotovili smo primerno nadomestilo za zaposlene v nevladnih organizacijah, samozaposleni pa imajo plačane vse dajatve in prejmejo temeljni dohodek," je povedal minister. Kot je še povedal, pričakujejo, da bo v začetku maja prišlo do otvoritve galerij, muzejev, knjižnic in ostalih javno-kulturnih zavodov.