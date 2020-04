Pet nasvetov za uporabnike kontaktnih leč v času koronavirusa

Oglasno sporočilo

Preberite pet nasvetov, kako pravilno uporabljati kontaktne leče v času koronavirusa:

1. Nakup kontaktnih leč opravite v spletni trgovini in se izognite osebnemu stiku

V Optiki Clarus, ki je največja veriga optik pri nas in že 30 let skrbi za naš zdravi vid, predlagajo, da se v času koronavirusa opravi nakup kontaktnih leč pri preverjenem spletnem trgovcu. Z namenom varnega nakupovanja preko spleta, spletna e-trgovina Clarus nudi originalne kakovostne kontaktne leče preverjenih proizvajalcev po ugodnih cenah. Kontaktne leče so namreč varne za uporabo le, če so originalne in kakovostne! Izbirate lahko med bogatim naborom dnevnih, 14-dnevnih in mesečnih leč, tekočinami za leče in drugimi dodatki – kapljice za oči, posodice za shranjevanje leč … Z brezkontaktno dostavo kontaktnih leč na dom se izognete osebnemu stiku z ljudmi in poskrbite za svoje zdravje.

Zagotovite si BREZPLAČNO dostavo na dom kakovostnih kontaktnih leč v E-trgovini Clarus tukaj. Akcija velja do 27. 4.

2. Higiena ob uporabi kontaktnih leč naj bo na 1. mestu

Koronavirus lahko preko očesne sluznice prenesete v svoje oko z rokami, zato je higiena na prvem mestu. Pred vsako uporabo kontaktnih leč je pomembno, da roke dobro umijete in osušite. Šele nato lahko kontaktno lečo vstavite v oko. Enako storite zvečer, ko leče ali zavržete (če nosite dnevne leče), ali jih pospravite v posodico za leče.

3. Izogibajte se dotikanju oči

Trenutno ni znanstvenih dokazov, da imajo uporabniki kontaktnih leč povečano tveganje za prenos koronavirusa v primerjavi z uporabniki očal. Vsi že vemo, da se moramo v času koronavirusa izogibati dotikanju obraza, vendar je za uporabnike kontaktnih leč to nujno in neizogibno. Četudi nosite leče, se oči dotikajte le ob menjavi kontaktnih leč.

4. Tekočina za leče mora biti vedno sveža v posodice za shranjevanje leč

Če ne nosite dnevnih kontaktnih leč, je uporaba tekočine za leče za vas nujna in pomembno je, da se menja vsak dan. Tekočina za leče se namreč uporablja za učinkovito čiščenje leč, ki skrbi tudi za odstranjevanje beljakovinskih oblog s kontaktnih leč. Če tekočine za leče ne menjate redno, lahko to privede do okužbe ali poškodbe oči. Vam že zmanjkuje tekočine za leče? Naročite jo lahko tukaj.

5. Vedno bodite pozorni, da leč ne uporabljate dlje, kot je predpisano

Upoštevajte navodila proizvajalca kontaktnih leč. Leče niso namenjene temu, da bi jih nosili dlje, kot je predpisano. Če kontaktne leče nosimo dlje, lahko to privede do poškodb na roženici ali drugih resnih bolezenskih stanj.

Naročnik oglasnega sporočila je Planeta d. o. o.