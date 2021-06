Novi podatki: v petek smo potrdili toliko okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek smo v Sloveniji ob 2.237 PCR-testih potrdili 84 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov tako znaša 3,8 odstotka in je le nekoliko višji kot dan pred tem, ko je znašal 3,7 odstotka. Zaradi koronavirusne bolezni je umrla ena oseba.

Po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, so včeraj ob 2.237 PCR-testih opravili še 44.452 hitrih antigenskih testov.

V bolnišnicah se zdravi 101 bolnik, od tega 37 na intenzivni negi. Zaradi koronavirusne bolezni je umrla ena oseba. Skupno je v Sloveniji od začetka epidemije umrlo 4.412 covidnih bolnikov.

V nedeljo v zeleni fazi

Slovenija bo v nedeljo po spremenjenih evropskih merilih prešla v zeleno fazo, so sporočili z Instituta Jožef Stefan. Reprodukcijsko število je v zadnjem obdobju strmo padlo in znaša okoli 0,53. Predvidevajo, da je vzrok temu toplejše vreme, skorajšnji začetek počitnic, aktivno sledenje stikom in cepljenje.

V Sloveniji je z enim odmerkom cepljenih 794.825 ljudi, z vsemi pa 591.142, kar predstavlja 28,1 odstotka vsega prebivalstva.