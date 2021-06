Najnovejši podatki: toliko okužb smo potrdili v četrtek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek smo v Sloveniji ob 2.409 PCR-testih potrdili 88 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov tako znaša 3,7 odstotka in je le nekoliko višji kot dan pred tem, ko je znašal 3,6 odstotka. Zaradi koronavirusne bolezni sta umrli dve osebi.

Epidemiološka slika se še naprej izboljšuje. Po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, so včeraj ob 2.409 PCR-testih opravili še 32.596 hitrih antigenskih testov.

V bolnišnicah se zdravi 109 bolnikov, od tega 39 na intenzivni negi. Zaradi koronavirusne bolezni sta umrli dve osebi. Skupno je v Sloveniji od začetka epidemije umrlo 4.411 covidnih bolnikov.

V Sloveniji je z enim odmerkom cepljenih 788.121 ljudi, z vsemi pa 578.887, kar predstavlja 27,6 odstotka vsega prebivalstva.

To se spreminja

Vlada je na včerajšnji seji potrdila, da vsak odrasel državljan prejme bon v višini 100 evrov, mladoletne osebe pa v višini 50 evrov, je na novinarski konferenci povedal državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Simon Zajc.

Poleg tega je vlada zaradi izboljšanja epidemioloških razmer sprejela še nekatere spremembe, med drugim, da v gostinskih lokalih ni več omejitve števila gostov za mizo, nočni klubi in diskoteke so lahko odprti do polnoči.