Novi imeni v SLS: nekdanji poslanec SDS in odpoklicani veleposlanik

Potem ko se je konec septembra na vrh Slovenske ljudske stranke (SLS) znova zavihtel Marjan Podobnik, je ta postala odprta za vse. Na kongresu v Novem mestu je Podobnik poudaril, da je konec izključevanj in izločanj. "Želimo se predstaviti kot odprta, široka in moderna SLS, ki ob spoštovanju svojih korenin samozavestno zre v prihodnost," je dejal.

Dolgoletni poslanec SDS Pavel Rupar, ki je bil zaradi oškodovanja občine obsojen na zaporno kazen, je novi član stranke SLS. Foto: STA Kongres so v stranki poimenovali prenovitveni, lahko pa bi mu rekli tudi spravni, saj se ga je udeležila vrsta ljudi, ki so bili v preteklosti izključeni iz stranke, iz nje izstopili ali se od nje kako drugače oddaljili. Vsi so na kongresu enoglasno poudarjali, da je treba pozabiti stare zamere in se obrniti v prihodnost.

V luči tega SLS očitno krepi svoje članske vrste. Prek družbenega omrežja Facebook so včeraj iz stranke sporočili, da sta se jim med drugimi priključila nekdanji poslanec in župan Tržiča Pavle Rupar ter nekdanji veleposlanik v Avstraliji, zdaj pa novoizvoljeni župan Moravč Milan Balažic.

Oba nova člana stranke s črno preteklostjo

Rupar, nekdanji poslanec Slovenske demokratske stranke (SDS), se je na politično sceno vrnil na letošnjih lokalnih volitvah. Čeprav je zaradi oškodovanja občine leto dni presedel v zaporu, se je znova potegoval za župana Tržiča. Sam sicer vztraja, da je bil zaprt po krivici.

Balažic, nekdanji veleposlanik v Avstraliji, pa je javnosti postal bolj znan leta 2014, ko ga je predsednik republike Borut Pahor odpoklical zaradi udeležbe zloglasnega preprodajalca orožja, obsojenega pedofilije, Nicholasa Omana na odprtju slovenskega konzulata v Melbournu.

Milana Balažica so predčasno odpoklicali s položaja veleposlanika v Avstraliji, saj je na odprtju konzulata v Melbournu gostil zloglasnega preprodajalca orožja, obsojenega pedofilije, Nicholasa Omana. Foto: STA Balažic je trdil, da je bil na tajni diplomatski misiji po navodilih vlade Alenke Bratušek. Oman naj bi namreč v zameno za potni list Sloveniji ponujal zemljišča v Bosanskem Brodu, bogata z nafto.