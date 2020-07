Nove podrobnosti nesreče na Kornatih: mladeniča vrglo v zrak in nato v gliser

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za sobotno nesrečo na Kornatih, v kateri je umrl 14-letnik, vozniku gliserja grozi do osem let zapora. Po zadnjih podatkih naj bi mladeniča vrglo v gliser po tem, ko je voznik z zavijanjem levo in desno ustvaril val.