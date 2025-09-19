Nove podrobnosti o nasilnežih iz Novega mesta: policija pridržala dva 19-letnika

Potem ko smo včeraj poročali o novem primeru medvrstniškega nasilja na srednji gostinski šoli v Novem mestu, so danes s policije sporočili nove podrobnosti. Dejanj nasilništva je osumljen 19-letni občan Krškega, ki je nasilje izvajal tako na šoli kot tudi na območju novomeške avtobusne postaje, kjer je nad oškodovanci poleg njega nasilje izvajal še en 19-letnik. Policija je obema odvzela prostost, zoper njiju bodo podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo, so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek medvrstniškega nasilja, posnet na srednji gostinski in turistični šoli v Novem mestu. S posnetka je razvidno, kako dijak z vso silo v obraz udari drugega dijaka, medtem ko tretji dogajanje opazuje.

Posnetek je nastal že pred časom, saj se je mama oškodovanca skupaj z njim 9. septembra zglasila na policijski postaji Novo mesto in podala prijavo o nasilnem dejanju nad svojim sinom.

Policisti so aktivno začeli z zbiranjem obvestil in v sodelovanju z zaposlenimi v šoli storilca tudi identificirali. Ugotovili so, da gre za 19-letna občana Krškega. Kot je razvidno tudi s posnetka, je ta oškodovanca udaril in ga s tem lažje poškodoval. Vpletena sta bila še dva 17-letna mladostnika, eden je stal zraven, medtem ko je drugi dogodek snemal.

Nasilje na novomeški avtobusni postaji

V zadnjem tednu pa so bili novomeški policisti obveščeni o več nasilnih dejanjih na območju novomeške avtobusne postaje in njene okolice. S strani oškodovancev so prijeli več prijav in evidentirali kazniva dejanja nasilništva, grožnje in ropa.

Ugotovili so, da gre za istega osumljenca, ki je nasilje izvajal na srednji gostinski šoli. Na avtobusni postaji je z njim sodeloval še en 19-letnik. Kot so sporočili s PU Novo mesto, so policisti obema odvzeli prostost in ju pridržali, zoper osumljenca pa bodo podali kazensko ovadbo na pristojno sodišče.

Na šoli zaenkrat molčijo

Z vprašanji, ali gre za dijaka srednje gostinske šole, smo se obrnili tudi na ravnateljico šole, a zaenkrat odgovora nismo dobili. Ko prejmemo odgovor, ga bomo objavili.