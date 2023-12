Novak za učinkovito upravljanje voda, Propsove prioritete bodo plače in kadri

Kandidat za ministra za naravne vire in prostor Jože Novak se zaveda, da bo moral takoj poprijeti za delo. Ker pozna projekte in ekipo na ministrstvu, je prepričan, da mu bo uspelo.

Kandidat za ministra za naravne vire in prostor Jože Novak je na zaslišanju pred matičnim odborom DZ med ključnimi nalogami izpostavil obnovo po poplavah ter povečanje protipoplavne varnosti in odpornosti na podnebne spremembe. Zavzel se je tudi za zmanjšanje administrativnih obremenitev in večjo vlogo stroke pri odločanju. Kandidat za ministra za javno upravo Franc Props je med prednostnimi nalogami naštel plače v javnem sektorju, izboljšanje delovnih pogojev in ohranjanje kadrov.

Prva prednostna naloga bosta popoplavna obnova in dolgoročni razvoj protipoplavne varnosti, pri čemer želi poseben poudarek nameniti iskanju nadomestnih bivališč za vse, ki se bodo morali preseliti, je Jože Novak dejal članom odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor. Pri tem računa na dobro sodelovanje z vladno službo za obnovo.

Izboljšati bo treba sistem upravljanja voda, znotraj tega predvsem nadzor nad izvajanjem del, in razmisliti o povečanju pristojnosti občin. "Zavedati se je treba, da je bilo upravljanju voda doslej namenjenih premalo sredstev," je dejal. Opozoril je tudi na pomanjkanje standardov.

Zagovarja povečanje razlivnih površin. Če ne gre drugače, naj bodo to tudi kmetijska zemljišča, po možnosti z dvojno rabo. Ob tem se je zavzel za ponovno aktivacijo postopka priprave uredbe o vodovarstvenih območjih.

Kot je poudaril, gredo tovrstni ukrepi z roko v roki z drugimi rešitvami za izboljšanje odpornosti infrastrukture na podnebne spremembe. "Te bodo namreč postale naša realnost. Na možne scenarije in katastrofalne posledice se je treba vnaprej pripraviti," je dejal.

Zmanjšati je treba tudi potresno ogroženost objektov. Z ekipo namerava začeti pri objektih v javni lasti in zahtevnejših zasebnih objektih. "Analizirali bomo vsak objekt posebej," je napovedal.

Državne prostorske načrte po njegovih besedah pripravljamo prepočasi. "Trenutne časovnice so neprimerne in neučinkovite," je poudaril. Napovedal je ukinitev projektnih skupin, da bi bilo odločanje učinkovitejše. "Občine lahko pogosto le nemočno gledajo, kako se zadeve nikamor ne premaknejo," je opozoril.

Napovedal je tudi skrb za biotsko raznovrstnost in povečanje odpornosti ekosistemov. "Izboljšati bi morali upravljanje Nature 2000 in naravnih parkov," je dejal.

Glede upravljanja zveri zagovarja iskanje ravnovesja, pri čemer se zaveda, da v nekaterih primerih ne gre brez odstrela. "Prisluhnil bom mnenju stroke," je napovedal.

Zaveda se, da bo moral takoj poprijeti za delo. Ker pozna projekte in ekipo na ministrstvu, je prepričan, da mu bo uspelo. "Potrebujemo manj besed in več akcije," je dodal.

Props: Moje prioritete bodo plače v javnem sektorju in ohranjanje kadrov

Kandidat za ministra za javno upravo Franc Props je med prednostnimi nalogami naštel plače v javnem sektorju, izboljšanje delovnih pogojev in ohranjanje kadrov, je povedal pred odborom DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Med cilji je naštel tudi spremembo zakona o upravnem postopku, da bo postal jasen in pregleden.

Props meni, da mora javna uprava za hiter servis in ustrezne storitve v ospredje delovanja postaviti uporabnike svojih storitev. Optimizacija javnega servisa po njegovih besedah vključuje različne vidike, kot so učinkovitost, preglednost, odzivnost in kakovost storitev.

Med koraki za optimizacijo storitev je naštel analizo potreb, postavitev standardov in merjenje kakovosti, pospešitev digitalizacije ter uvedbo tehnoloških rešitev. Dejal je, da mora biti javni sektor zavezan k transparentnosti in odprtosti podatkov ter da je treba v procese odločanja vključiti tudi državljane.

Poudaril je, da se je treba zavedati tudi ključnega dejavnika želene učinkovitosti, to so kadri. "In ravno področje kadrov v sistemu javne uprave je področje, ki bo različno definiralo moj mandat ministra, če mi ga bo zbor podelil," je dejal.

Ob vprašanju kadrov je spomnil tudi na plače. Po njegovih besedah so pogajanja med sindikati in vlado kompleksna, pogajanja pa bo gradil na dogovorih, ki jih je začela nekdanja ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Meni, da je cilj sindikatov, ki si želijo boljše pogoje za zaposlene v javnem sektorju glede plač, delovnih pogojev in socialnih ugodnosti, legitimen, a da je treba v obzir vzeti javno-finančne danosti, ki so v tem trenutku v Sloveniji.

Meni, da bo njegov mandat definiralo tudi kadrovsko vprašanje v javnem sektorju. "Reševanje tega problema zahteva celostni pristop. To vključuje spodbujanje izobraževanja in usposabljanja za poklice v javnem sektorju, izboljšanje pogojev zaposlitve, ki bi povečali privlačnost teh delovnih mest, ter spodbujanje inovativnosti in fleksibilnosti v javnem sektorju," je ocenil.

Po njegovih besedah je treba javne uslužbence v čim večji meri razbremeniti birokratskega bremena, s katerim se soočajo, in jim ponuditi konkurenčno plačilo za njihovo delo. "Glede na to, da v javni upravi trenutno slabih 15 odstotkov zaposlenih prejema minimalno plačo, nam mora biti vsem jasno, da moramo na tem področju nekaj spremeniti," je poudaril.

Nadgradnje in poenostavitve zahteva tudi zakon o upravnem postopku. Zaradi zakona se namreč srečujejo z dolgotrajnostjo in nepreglednostjo postopkov, z zastarelostjo nekaterih predpisov ter neenako obravnavo strank.

Pojasnil je, da ne načrtuje krčenja števila upravnih enot, ampak se bodo ukvarjali z izboljšanjem organiziranosti in poenostavitvijo postopkov.

Govoril je tudi o financiranju občin in dejal, da je pomembno iskanje soglasja med različnimi združenji in interesi. Gradil bo na dogovoru o povprečninah, ki so ga dosegli predstavniki občinskih združenj in minister za finance Klemen Boštjančič.

Tudi uvedba pokrajin ne bo ena od prioritet ministrstva, saj za regionalizacijo trenutno v družbi ni zaznati političnega soglasja. "Namesto o številu pokrajin in njihovih mejah ter imenih, se moramo pogovarjati o njihovih nalogah, razmerju med občinami in državo ter seveda o ustreznem modelu financiranja," meni.

Poudaril je, da ne želi dajati visokoletečih javnih obljub, kaj vse bodo naredili. "Delim prepričanje moje predhodnice, da mora biti javni sektor tisti, ki ustvarja vrednost za vse," je dejal.

Pričakovati je, da bo kandidat ob podpori koalicijskih poslancev uspešno prestal zaslišanje pred matičnim odborom. DZ bo o njegovem imenovanju odločal predvidoma na izredni seji v četrtek, ki jo mora kolegij predsednice DZ še sklicati.