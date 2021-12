Nova stranka Vesna: Ne levi ne desni, ampak zeleni

Predsednica Ekologov brez meja Urša Zgojznik in predsednik Eko kroga Uroš Macerl sta najavila ustanovitev nove zelene stranke Vesna. Stranko bodo ustanovili na kongresu januarja 2022, njeno predsedstvo pa bo dvojno. Zavzemali se bodo za zeleno energijo, okolje, enakopravnost, polno vključenost žensk v vse pore družbe in socialno pravičnost.

Po besedah Urše Zgojznik stališča in program stranke temeljijo na štirih stebrih. To so okolje, demokracija in transparentnost, enakost in socialna pravičnost ter ustvarjalnost. Kot je dejala, oblast pripada ljudstvu. Gospodarstva ne bodo uničili, ampak mu bodo "dali novega vetra zelenih energij, očistili bodo vode, izboljšali kakovost hrane, preprečevali odpadke in zagotovili delovna mesta, na katera bodo ljudje ponosni".

Delujejo transparentno in demokratično

"Družbena pravičnost za nas pomeni dostopno javno zdravstvo, družbeno pravičnost za nas predstavljajo pravični davki in tudi boj proti korupciji ter izogibanju plačilu davkov," je dejala. Po njenih besedah se teh tem ne bojijo, ampak menijo, da družba, ki se z njimi ne bo spopadla, ne bo uspela. Pri tem je poudarila, da so ljudje akcije ter delujejo odprto in vključujoče, transparentno in demokratično.

"Vesna živi v Sloveniji, je polna življenja, ima rada naravo, hodi v hribe, kolesari. Vesna je tudi tista, ki se bori za svoje ideje, za jutri, za prihodnost, uživa v razpravi, išče rešitve," je stranko opisala Zgojznikova.

Ne levi ne desni, ampak zeleni

Uroš Macerl pa je dejal, da stranko gradijo od spodaj navzgor in da to ni stranka enega obraza, ni stranka Urše ali Uroša. "Verjamemo, da lahko s kulturnim dialogom, znanjem, vizijo, verodostojnostjo in izkušnjami, ki smo jih pridobili na nacionalnem in lokalnem nivoju, politiko vodimo vključujoče in drugače," je povedal. Poudaril je, da niso ne levi in ne desni, ampak zeleni.

Poudaril je, da je njihov cilj izboljšati okolje, v katerem živimo. "Želimo živeti v svobodni, odprti in odgovorni družbi, kjer mediji, državna politika in institucije delujejo neodvisno in v dobro vseh nas. Želimo živeti ob zagotovljeni enakopravnosti in družbeni pravičnosti," je dejal Macerl.

Novi stranki je podporo izkazal tudi predsednik Evropske zelene stranke Thomas Waitz in ob najavi dejal, da so velike in uspešne zelene stranke v Evropi zgrajene na iniciativah civilne družbe, ženskih in mirovnih gibanjih. "Ta projekt je zgrajen na civilni iniciativi, vodijo ga ljudje, ki so spoštovani in so skozi leta dokazali, da mislijo resno, da svojo energijo in čas investirajo v varovanje okolja in se borijo za pravice državljanov in okolja po celi Sloveniji."