Nov družinski umor, tokrat v Beli krajini

Novomeški policisti so sporočili, da se je v okolici Metlike zgodil tragičen dogodek. Osemintridesetletnik je ubil 61-letnico, nato pa si je sodil sam, poroča 24ur.

Novomeški policisti so potrdili, da je včeraj popoldne v okolici Metlike ženska umrla nasilne smrti. Po poročanju Slovenskih novic naj bi šlo za sina in mamo. Zapisali so tudi, da naj bi jo ubil s sekiro. Več podrobnosti za zdaj ni znanih.