Notranje ministrstvo ne bo obravnavalo Šamijeve prošnje za azil

Medtem ko zagovorniki sirskega begunca Ahmada Šamija menijo, da je Slovenija postala pristojna za obravnavo njegove prošnje za azil, so na notranjem ministrstvu drugačnega mnenja. Šamija so namreč obvestili, da imajo za njegovo deportacijo na voljo dodatnih šest mesecev in da njegove prošnje ne bodo obravnavali.