Non paper in Kučan še vedno burita duhove #video

Še vedno odmeva tako imenovana afera non-paper, ki je močno razburila slovensko in mednarodno javnost. Avtor spornega dokumenta, ki naj bi govoril o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu, naj bi bil nekdanji predsednik Milan Kučan. Vendar pa postaja vse bolj jasno, da Kučanovo poročilo o BiH iz leta 2011, s katerega je vlada pred dnevi umaknila stopnjo tajnosti, ni razvpiti dokument, ki naj bi govoril o etnični razdelitvi Bosne in Hercegovine.

Potem ko je vlada zanikala kakršno koli povezavo s tako imenovanim non paperjem, ki se ga pripisuje Sloveniji, se saga še vedno nadaljuje. Za zaprtimi vrati je danes o vlogi in aktivnostih Sove, povezanimi z neuradnim dokumentom o Zahodnem Balkanu, in o morebitnem vplivu tega dokumenta na nacionalno varnost Slovenije potekala seja komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Po seji predsednik komisije ni želel dajati izjav.

Sicer pa je vlada v luči razprav o tem neuradnem dokumentu že pretekli teden stopnjo zaupnosti umaknila iz dokumenta z datumom 26. januar 2011 o mogočih nadaljnjih poteh za uspeh procesa ustavne reforme Bosne in Hercegovine. "Edini dokument s podobno vsebino, ki v arhivih vlad republike Slovenije obstaja, je ta dokument, ki ga je pripravil nekdanji predsednik gospod Kučan. In ta dokument pač govori o tem, da očitno, če se v okviru Bosne ključne institucije, politiki ne bodo mogli dogovoriti o resnih reformah, ki bi pomagale tej državi, da naredi korak naprej, ne obstaja druga možnost, kot da se mirno razidejo," je takrat dejal obrambni minister Matej Tonin.

V dokumentu, ki ga je razkrila vlada in katerega avtor je nekdanji predsednik Kučan, je ta ugotavljal oziroma predlagal naslednje ključne točke:

- zavezujoč dogovor med strankami, ki bi pripomogel k odstranitvi ovir za učinkovit proces približevanja Bosne in Hercegovine Evropski uniji,

- Daytonski mirovni sporazum je varovalka miru, a hkrati je tudi poglavitna ovira sprememb. Sprememba tega sporazuma pa je mogoča smo ob sodelovanju njenih tvorcev in podpisnikov v procesu približevanja EU,

- Hrvaška in Srbija sta soodgovorni za reševanje krize v Bosni in Hercegovini. Njuna jasna opredelitev do prihodnosti Bosne in Hercegovine je nujna.

Je to res edini dokument?

"V tem primeru se mi pa zdi, da gre v resnici za preusmerjanje pozornosti vlade na neki dokument, ki po desetih letih nima več take teže, še danes pa od predsednika vlade nismo slišali, kaj je ta non-paper, ki je zakrožil, ki pa dejansko spreminja meje. Če pogledamo, oba dokumenta nista primerljiva," je pretekli konec tedna povedala predsednica stranke SD Tanja Fajon.

Da pri omenjenem dokumentu ne gre za slovenski non-paper, o katerem je mogoče slišati v Evropi, je že pretekli teden poudaril tudi predsednik države Borut Pahor. "To ni neki nedokument, to je uradno poročilo nekdanjega predsednika, ki je bilo narejeno na mojo prošnjo. Vedno sem mu bil hvaležen, narejeno je profesionalno. Je pa bilo seveda narejeno za neko zaprto javnost, ker je bilo tako tudi pripravljeno," je dejal.

Ne glede na to, da je vlada zatrjuje, da nikakor ni avtorica tega spornega dokumenta, pa Fajonova pravi, da je v Bruslju poznan kot dokument, ki je zakrožil iz slovenskih diplomatskih krogov. Sicer pa na naše ponovno vprašanje iz Bruslja še vedno ne odgovarjajo.