Borrell: Non-paper ni nobena tema

Visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell je v Bruslju izpostavil nadaljnjo in nedvoumno podporo EU ozemeljski celovitosti in suverenosti BiH ter tudi drugih držav na Zahodnem Balkanu. Foto: Reuters

EU nedvoumno podpira ozemeljsko celovitost in suverenost BiH ter drugih držav na Zahodnem Balkanu, je danes v Bruslju poudaril visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell v povezavi z domnevnim neuradnim dokumentom o spreminjanju meja v regiji. Omenjenega non-paperja ni videl, to po njegovih besedah ni nobena tema.

"Tega domnevnega dokumenta nisem prejel. Pravite, da je fantomski. Morda pa je fantom. Nisem ga videl. Sem pa slišal zanj," je Josep Borrell odgovoril na vprašanji, ali ta dokument po njegovem vedenju obstaja in če obstaja, kdo ga je napisal. "To ni nobena tema," je še poudaril.

"Želim pa to priložnost izkoristiti za to, da izpostavim nadaljnjo in nedvoumno podporo EU ozemeljski celovitosti in suverenosti BiH ter tudi drugih držav na Zahodnem Balkanu," je poudaril Borrell. Ob tem je pozval k osredotočenju na prizadevanja za pridružitev celotne BiH uniji.

To jasno sporočilo bo predal tudi predsedstvu BiH, je še povedal Borrell po srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Tudi Vučić je dejal, da non-paperja ni videl, da mu ga ni nihče predstavil in da ni o tem z nikomer govoril. Na vprašanje, ali je o teh idejah govoril s slovenskim premierjem Janezom Janšo, je odgovoril, da z Janšo že dolgo ni govoril in da sta nazadnje govorila o pandemiji.

"V nasprotju z mnogimi drugimi sem vedno odprt za vse razprave," je še dejal Vučić in obenem poudaril, da so v Srbiji osredotočeni na gospodarstvo in pot v EU. Ob tem je poudaril, da podpirajo integriteto BiH in Republike Srbske znotraj BiH.