Nižji stroški elektrike že pred priklopom sončne elektrarne

Namen investicije v lastno sončno elektrarno je dolgoročno znižanje stroškov elektrike. Vendar postopek od odločitve za sončno elektrarno do montaže na objektu in priklopa v omrežje zahteva določen čas. Zato so pri ECE pripravili akcijo, s katero bo račun za elektriko nižji že zdaj in nato ves čas do prvih proizvedenih kilovatnih ur z lastne strehe.

Do ugodnosti tako gospodinjstva kot podjetja

Foto: ECE

Do akcijske ponudbe pri ECE so upravičeni vsi, tako gospodinjstva kot mala podjetja, ki se še odločajo oziroma so že začeli z aktivnostmi za pridobitev lastne sončne elektrarne. Ponudba velja za vse obstoječe kupce elektrike pri ECE in za vse, ki se to odločijo postati na osnovi te ponudbe. Znižanje cene elektrike za 99 odstotkov je na voljo takoj in traja, vse dokler jim pri ECE sončne elektrarne ne postavijo na streho in je elektrodistributer ne priklopi v omrežje. Pristop k akciji je možen do 30. junija.

Brez tveganja dodatnih stroškov ali obveznosti

Če zaradi nepredvidenih vzrokov elektrarne ne postavijo, če si kupec premisli ali ne pridobi želenega soglasja za elektrarno, če se med izvedbo postopka ugotovi, da objekt ni primeren za postavitev, se akcijski popust poračuna do polne cene za obdobje, ko je sodeloval v akciji. Posledično kupec ne plača nič več, kot bi plačal, če v tej akciji ne bi sodeloval.

Foto: Shutterstock

Zanesljiv partner, ki omogoča prenos viškov

Z več kot deset tisoč kilovatov instalirane moči sončnih elektrarn je ECE eden od vodilnih ponudnikov tega obnovljivega vira električne energije. Kot del skupine HSE, največjega proizvajalca elektrike pri nas, se zavedajo, da kupci cenijo zanesljivost pri izvedbi in pri podpori v celotni življenjski dobi sončne elektrarne, ki preseže tudi 25 let. Temelji za to so kakovostne komponente, ki jih vgrajujejo, in brezhibna montaža. Z omogočanjem prenosa presežnih proizvedenih količin na drugo merilno mesto so se pri ECE še bolj približali potrebam lastnikov sončnih elektrarn.