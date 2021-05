Nimajo pomislekov: cepivo Moderne zelo učinkovito že pri najstnikih

Iz ameriškega farmacevtskega in biotehnološkega podjetja Moderna so sporočili, da je njihovo cepivo proti novemu koronavirusu pri najstnikih, starih od 12 do 17 let, glede na končne rezultate kliničnih preizkušanj, zelo učinkovito.

Direktor Moderne Stephane Bancel je ob današnji novici povedal, da je zelo spodbudno, da je cepivo mRNA-1273 zelo učinkovito pri preprečevanju bolezni covid-19 pri najstnikih.

Moderna bo po njegovih napovedih v začetku junija te ugotovitve posredovala ameriški Upravi za hrano in zdravila (FDA) ter drugim regulatorjem po svetu in zaprosila za odobritev cepiva za to starostno skupino.

Dobra učinkovitost, pomislekov o varnosti ni

V raziskavi Moderne je sodelovalo več kot 3.700 udeležencev iz Združenih držav Amerike, starih od 12 do 17 let, od katerih sta dve tretjini prejeli cepivo, tretjina pa placebo.

"Po dveh odmerkih v cepljeni skupini ni bilo primerov bolezni covid-19 v primerjavi s štirimi primeri v skupini s placebom, kar pomeni 100-odstotno učinkovitost cepiva 14 dni po drugem odmerku," so zapisali v izjavi za javnost. Dodali so, da je bila pri prvem odmerku ugotovljena 93-odstotna učinkovitost.

Iz Moderne so še sporočili, da so prejemniki cepivo "na splošno dobro prenesli ter da doslej ni bilo ugotovljenih nobenih pomislekov glede njegove varnosti". Opaženi neželeni učinki so bili enaki kot pri odraslih, to so bolečina na mestu vboda, utrujenost, mrzlica in podobno.

Več držav, vključno z Združenimi državami Amerike, je doslej odobrilo uporabo cepiva proti novemu koronavirusu za najstnike ameriškega farmacevtskega podjetja Pfizer in nemškega biotehnološkega podjetja BioNTech.