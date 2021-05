Smrt Slovenke v preiskavi. Tromboza možna pri enem na deset tisoč cepljenih.

Najpogostejši neželeni učinki cepiva Janssen so bili po dosedanjih preizkušanjih običajno blagi ali zmerni in so v dnevu ali dveh po cepljenju izzveneli.

Najpogostejši neželeni učinki cepiva Janssen so bili po dosedanjih preizkušanjih običajno blagi ali zmerni in so v dnevu ali dveh po cepljenju izzveneli. Foto: Reuters

''Iskreno sožalje svojcem umrle v Bruslju,'' je ob robu današnjega delovnega sestanka v Mariboru izjavil minister za zdravje Janez Poklukar.

Po poročanju portala 24ur.com je še dejal, da ni nobenih dokazov, da je tragični dogodek povezan s cepljenjem.

Žena slovenskega diplomata v Bruslju, ki je bila v tujini nedavno cepljena s cepivom Janssen proizvajalca Johnson & Johnson, za cepljenje s katerim je za zaščito proti covid-19 dovolj le en odmerek, je nekaj dni po cepljenju dobila glavobol, imela je tudi otečeno nogo, zaradi česar je obiskala zdravnika, je poročala TV Slovenija. Ta je ugotovil, da ima globoko vensko trombozo. Po zdravljenju je nato ponoči utrpela možgansko kap in po nekaj dneh v kritičnem stanju v bolnišnici umrla.

Za takšne primere ustaljeni protokoli

Prijavo resnega neželenega učinka po cepljenju proti covid-19 osebe v Bruslju s cepivom Janssen na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje že imajo. S prijavo sta seznanjena tudi Javna agencija za medicinske pripomočke ter Ministrstvo za zdravje.

"Obravnavan bo po ustaljenem postopku oziroma protokolu, tako kot je obravnavan vsak primer resnega neželenega učinka po cepljenju proti covid-19," so nam odgovorili z NIJZ.

Najprej potrebujejo vso dokumentacijo

Ker gre za dogodek, ki vključuje dve državi, bo Ministrstvo za zdravje prevzelo vlogo koordinatorja za pridobivanje zdravstvene dokumentacije iz Belgije. "Potem pa bo komisija, ki deluje v okviru ministrstva in jo ministrstvo skliče takoj po prejemu prijave resnega neželenega učinka po cepljenju, primer obravnavala in o njem podala strokovno mnenje," so še pojasnili na NIJZ.

Tromboze res zanemarljive?

Najpogostejši neželeni učinki cepiva Janssen so bili po dosedanjih preizkušanjih običajno blagi ali zmerni in so v dnevu ali dveh po cepljenju izzveneli, nam je pojasnila infektologinja Mateja Logar.

Najpogostejši neželeni učinki so bolečina na mestu vboda, glavobol, utrujenost, bolečine v mišicah in siljenje na bruhanje. Pojavili so se pri več kot eni od desetih oseb. Kašelj, bolečine v sklepih, zvišana telesna temperatura, mrzlica in pordelost ter oteklina na mestu injiciranja so se pojavili pri manj kot eni od desetih oseb.

Kihanje, tresavica, bolečine v grlu, izpuščaj, potenje, oslabelost mišic, bolečine v rokah in nogah, bolečine v hrbtu, oslabelost in splošno slabo počutje so se pojavili pri manj kot eni od 100 oseb. Redka neželena učinka, ki sta se se pojavila pri manj kot eni od tisoč oseb, sta preobčutljivost (alergija) in srbeč izpuščaj.

Tromboza oziroma nastajanje krvnih strdkov v žilah v kombinaciji s trombocitopenijo, to so nizke ravni trombocitov, se je pojavila pri manj kot eni od deset tisoč oseb. Če bi denimo s tem cepivom cepili vse Slovence, ki nas je dva milijona, bi takšne posledice lahko imelo 200 ljudi. Za primerjavo, covid-19 je do danes pri nas terjal več kot štiri tisoč življenj.



Pojasnilo infektologa Janeza Tomažiča od 1:52:40 dalje. Video: YouTube

Rizične skupine nič bolj ogrožene

Krvni strdki, ki se lahko pojavijo kot zelo redek zaplet po cepljenju z vektorskimi cepivi, predvsem pri AstraZeneca in Johnson&Johnson, imajo drugačen mehanizem nastanka kot običajni krvni strdki, ki se pojavljajo v populaciji, pa je na javnem posvetu o cepljenju proti covidu-19 pri Zdravniški zbornici Slovenije pojasnil infektolog Janez Tomažič.



''Osebe, ki so že imele težave zaradi krvnih strdkov, na primer globoko vensko trombozo, pljučno embolijo, možgansko kap ali pa prejemajo različna zdravila proti strjevanju krvi in imajo znižano koncentracijo trombocitov, niso nič bolj nagnjene k tem zapletom po cepljenju, kot osebe, ki teh težav nimajo. Enako velja tudi za ženske, ki prejemajo kontracepcijske tablete,'' je še dejal.

Več kot pet tisoč prijav neželenih učinkov

Nacionalni inštitut za javno zdravje do danes beleži več kot pet tisoč prijav neželenih učinkov za vsa cepiva, ki so na voljo v Sloveniji. Večinoma gre za splošne težave in bolečine na mestu vboda. Prijav resnih neželenih učinkov je za vsa cepiva skupaj 77.

S cepivom Janssen se je pri nas doslej cepilo 13.663 oseb, pristojni so doslej prejeli 23 prijav neželenih učinkov. Najpogostejši so povišana telesna temperatura, glavobol ter bolečine v mišicah in sklepih.