Niki Kovač uspelo pri cenzuriranju Jankovićeve Katarine Ravnikar

Novinarsko častno razsodišče (NČR) je v primeru Inštitut 8. marec proti odgovornemu uredniku in novinarju Siol.net Petru Jančiču ugotovilo, da je urednik kršil Kodeks novinarjev Slovenije. Gre za primer Katarine Ravnikar, ki je imela v zameno za zaposlitev v ljubljanski lekarni spolne odnose z županom Zoranom Jankovićem. Mediji so o tem primeru poročali že pred leti, zaradi česar si je Ravnikarjeva v tem času spremenila ime in priimek. Razsodbo NČR v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Inštitut 8.marec Nike Kovač je na NČR podal prijavo zoper portal Siol.net. 22. marca 2022 smo objavili prispevek novinarja in odgovornega urednika tega portala Petra Jančiča z naslovom Farmacevtka: želela si je, da bi jo imel nekdo rad in je ne bi le izkoriščal. Članek si lahko preberete spodaj.

V pritožbi so med drugim zapisali, da je namen članka objava do zdaj nerazkritega uradnega policijskega zaznamka v okviru obravnave znane afere domnevnega spolnega nadlegovanja ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Odgovornemu uredniku v nadaljevanju očitajo kršenje 17. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, češ da gre v konkretnem primeru za razkrivanje osebnih in izredno občutljivih podatkov osebe R., ki ni javna osebnost, in tudi kršitev 22. člena kodeksa, v skladu s katerim se ne sme razkriti identitete oseb, ki so doživljale spolno zlorabo.

V odgovoru na pritožbo odgovorni urednik najprej opozori, da so očitki pritožnika neresnični, da ni šlo za spolno zlorabo in da gre za primer poskusa omejevanja svobode poročanja o pomembnih javnih zadevah.

Spomnimo: sodni postopek, katerega del je zaznamek, ki smo ga na Siol.net predstavili javnosti, je proti kriminalistoma, ki sta preverjala dogajanje pri županu, sprožila Ravnikarjeva sama. Zaradi omenjenega zaznamka kriminalistov sta bila v javnosti in medijih že pred leti razkrita ime in priimek Katarine Ravnikar. Poleg tega so mediji poročali, da je Ravnikarjeva župana Jankovića obiskala z namenom, da ji zagotovi redno zaposlitev v zameno za seksualne usluge. Ime in priimek sta bila javnosti že razkrita in znana in ju torej ni bilo mogoče znova razkriti, poleg tega je Ravnikarjeva med pričanjem na sodišču sama povedala, da je župan k obisku in spolnim odnosom ni silil ter da se je za to odločila sama. Odgovorni urednik z navajanjem omenjenih dejstev zavrne očitke pritožnikov, da gre za razkrivanje osebnih podatkov in za žrtev spolne zlorabe.

NČR je sprejelo sklep, da je odgovorni urednik kršil 17. člen kodeksa, medtem ko o 22. členu kodeksa niso presojali. Osebne podatke R. in preostale podrobnosti so sicer že pred objavo prispevka na Siol.net razkrili drugi mediji. Po mnenju NČR je to dejstvo irelevantno, ker ti članki niso (bili) predmet postopa pred NČR.

Novinarsko častno razsodišče (NČR) sestavljajo predsednica Tatjana Pirc, podpredsednik Brane Piano, Irena Brejc, Ranka Ivelja, Sanja Gornjec, Urban Červek, Katarina Vučko, Peter Merc, Sonja Merljak Zdovc in Nataša Štefe. Njihovo razsodbo si lahko v celoti preberete tukaj.

