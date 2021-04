NIJZ svari: Tesno združevanje na odprtem brez mask je tvegano

Na NIJZ ponovno odsvetujejo združevanje več kot deset ljudi v zaprtih prostorih in na prostem. Ob tem opozarjajo, da tesno združevanje več ljudi na prostem, ki so brez mask in ob tem tudi glasno govorijo in pojejo, predstavlja pomembno tveganje za prenos novega koronavirusa. Takšno vedenje je še bolj nevarno za prenos virusa v zaprtih prostorih.

Kaj se bo zgodilo s številom okužb s koronavirusom po množičnem protestu 27. aprila v Ljubljani? Število okužb bo naraslo. 77 +

Število okužb bo padlo. 15 +

Število okužb bo ostalo enako. 29 + Oddanih 121 glasov

Kot so za STA sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje pred dnevi svetovala ministru za zdravje in vladi, naj se število oseb, ki se lahko združujejo znotraj prostorov in na odprtem, omeji na največ deset. Ta predlog je vlada tudi sprejela.

Na NIJZ navajajo, da je ta ukrep utemeljen predvsem na epidemioloških podatkih o številu okuženih v populaciji, ki lahko prenašajo okužbo, in na dejstvu, da je močno prisotna t. i. angleška različica novega koronavirusa, ki velja za bolj nalezljivo od dosedanjih različic v Sloveniji.

"Tveganje se še poveča, če se ne skrbi za ukrepe"

"To pomeni, da če je v skupini desetih oseb ena prenašalka virusa, se okuži majhno število oseb, če pa se to dogaja v večji skupini, pa lahko pride do prenosa okužbe na večje število oseb. Tveganje za okužbo se še poveča, če se ne skrbi za zaščitne ukrepe, kot je varna razdalja. Če se je ne more vzdrževati, je priporočena uporaba maske. Z višanjem števila kontaktov se viša tudi tveganje za okužbo," je pojasnil direktor NIJZ Milan Krek.

Kot je dodal, je "epidemija v Sloveniji še vedno v zelo razviti fazi in virus se še vedno precej intenzivno širi med prebivalci, še posebej, ker smo nedavno v precejšnji meri odprli družbo".

"Izredno pomembno, da se vedemo samozaščitno"

Zato na NIJZ ponovno odsvetujejo združevanje v skupinah po več kot deset ljudi tako v zaprtih prostorih kot na prostem. "Z upoštevanjem zaščitnih pravil zmanjšujemo tveganje za prenos okužbe in s tem ohranjamo zdravje. V trenutni situaciji, ko kljub slabi epidemiološki sliki odpiramo družbo, je izredno pomembno, da se vedemo samozaščitno, da ohranimo odprte šole in zagotavljamo odprta delovna mesta," je zapisal Krek.

Mnenje svetovalne skupine sicer ni bilo enotno sprejeto, saj so trije člani podali ločena mnenja. V njih opozarjajo, da gre pri pravici do združevanja za ustavno pravico, poleg tega pa je pri združevanju na prostem tveganje neprimerljivo nižje od tveganja v zaprtih prostorih, je neuradno izvedela STA.