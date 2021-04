Bosanski mediji blogerko po hudi nesreči v Sloveniji napačno razglasili za mrtvo

Padla je 60 metrov globoko

V soboto ob 15.31 je bila slovenska policija obveščena o nesreči planinke na Nanosu.

"Ugotovljeno je bilo, da je 38-letna državljanka BiH na območju pod anteno na Nanosu zaradi hoje preblizu roba zdrsnila v globino približno 60 metrov. Na kraju so ponesrečenki pomagali pripadniki gorske reševalne službe in helikopter. Ponesrečenko so s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, od tam pa zaradi hudih poškodb v UKC Ljubljana, kjer je še vedno," so sporočili s policije in dodali:

"Z ogledom kraja nesreče so postojnski policisti ugotovili, da nesreča ni posledica kaznivega dejanja. O dogodku in ugotovitvah bo s poročilom obveščeno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici."