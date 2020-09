NIJZ s SMS-sporočilom vabi k prenosu aplikacije #OstaniZdrav

Nekatere prebivalce Slovenije je danes presenetilo SMS-sporočilo, s katerim jih je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) povabil k prenosu aplikacije #OstaniZdrav. NIJZ je namreč k sodelovanju povabil vse slovenske mobilne operaterje, ti so svojim uporabnikom delili kratko sporočilo, so sporočili z NIJZ.

"Spoštovani! Pomagajte zajeziti širjenje novega koronavirusa in si čim prej naložite aplikacijo #OstaniZdrav. Aplikacija je pomembna za vašo obveščenost o tveganju okužbe. Pomaga vam preprečiti, da bi z virusom nevede okužili svoje najbližje in lahko tudi najbolj ranljive," je zapisano v SMS-sporočilu, ki vključuje tudi spletno povezavo za prenos prej omenjene aplikacije.

Prenos in uporaba aplikacije sta popolnoma prostovoljna

NIJZ pri tem ni imel dostopa do telefonskih številk državljanov, tudi prenos in uporaba aplikacije sta popolnoma prostovoljna, so po poročanju STA zagotovili na NIJZ. Kot so dodali, je več informacij v zvezi z aplikacijo na voljo v centru za pomoč pri uporabi aplikacije na telefonski številki 080 17 87 ali prek elektronske pošte ekc@gov.si.

Uporabnikom naprav s sistemom android je aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi s koronavirusom na voljo od 17. avgusta, v prvem tednu pa si jo je naložilo 37.400 uporabnikov. Uporabnikom pametnih naprav z operacijskim sistemom iOS je aplikacija na voljo od 1. septembra, še piše STA.