NIJZ odgovarja: kaj pomeni, če so vas po nesreči prevečkrat cepili?

V Sloveniji so do zdaj z enim odmerkom cepili nekaj več kot 489 tisoč oseb.

Že več kot 1,3 milijarde doz je bilo porabljenih po svetu za cepljenje proti covid-19. V nekaterih državah so poročali o primerih, ko je bila ena oseba cepljena trikrat, v nedavnem primeru iz Italije pa so študentki vbrizgali celotno vialo oziroma šest odmerkov. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) odgovarjajo, kako postopati v takšnih primerih.

V Sloveniji je bilo do zdaj z dvema odmerkoma cepljenih nekaj manj kot 256 tisoč oseb, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Če mnogi še vedno čakajo na SMS sporočilo oziroma obvestilo o terminu cepljenja, pa je bil na drugi strani tudi primer, ko so osebo cepili trikrat. Dobil naj bi dva odmerka cepiva proizvajalca Pfizer in enega AstraZenece.

Foto: Ana Kovač Pred tednom dni je inšpektorica zdravstvenega inšpektorata Deana Potza dejala, da so preverili medijska poročanja in ugotovili, da je do primera dejansko prišlo in da je takšnih primerov več.

Medtem so v Italiji v nedeljo 23-letno študentko cepili z vsebino celotne viale, kjer je sicer šest odmerkov cepiva. Dogodek se je zgodil v eni od bolnišnic v Toskani, 23-letnica pa je ostala na opazovanju 24 ur.

Antonella Vicenti, direktorica nalezljivih bolezni v bolnišnici Noa, je dejala, da študija Pfizerja, v kateri so dobili posamezniki do petkratno dozo cepiva, ni pokazala nobenih neželenih stranskih učinkov. Dodala je, da 23-letnica ni imela vročine in bolečin z izjemo na mestu vboda, bila pa je nekoliko prestrašena. Zdravnica je še dodala, da bodo študentki redno analizirali kri in spremljali njen imunski odziv in se bodo nato odločili, ali bo dobila tudi drugi odmerek cepiva.

Na NIJZ glede takšnih primerov odgovarjajo, da to "najverjetneje ne predstavlja posebnega tveganja". "Gre pa za napako pri cepljenju in vsak neželen učinek, ki bi se pojavil po takem cepljenju, je nepotreben," odgovarjajo.

O slovenskem primeru, kjer je bilo po informacijah zdravstvenega inšpektorata več oseb cepljenih trikrat, pa pri NIJZ opozarjajo, da gre morda za napako pri beleženju.

"Če je oseba res prejela tri odmerke cepiva proti covid-19, gre za napako pri cepljenju, o kateri je treba obvestiti cepljeno osebo, ji razložiti, da to verjetno ne pomeni posebnega tveganja (lahko bi se pojavili bolj izraziti neželeni učinki), vendar pa naj se opazuje in javi, če bi se pojavili neželeni učinki. O napaki pri cepljenju izvajalec cepljenja obvesti tudi NIJZ," odgovarjajo.