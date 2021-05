23-letnica dobila šestkratno dozo cepiva proti koronavirusu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na opazovanju v bolnišnici v italijanski Toskani je 23-letnica, ki je pomotoma prejela šest odmerkov cepiva proti covid-19 podjetij Pfizer in BioNTech.

Po poročanju italijanskih medijev se mlada ženska sedaj dobro počuti, potem ko so jo po nedeljskem "supercepljenju" hidrirali in ji pomagali s paracetamolom.

Podobne "napake" tudi v ZDA, Avstraliji ...

Za napako je odgovorna medicinska sestra, ki je študentki namesto enega odmerka vbrizgala kar celo vialo, v kateri je šest odmerkov. Z incidentom so že seznanili italijanskega regulatorja za zdravila.

O podobnih napakah so doslej že poročali iz ZDA, Avstralije, Nemčije in Izraela, medtem ko so v raziskavah doslej preučevali le vbrizganje največ štirih odmerkov cepiva Pfizer/BioNTech naenkrat.