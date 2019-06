Nič več zbiranja zamaškov za dobrodelne namene

Koroško podjetje MPI Reciklaža, ki spada v skupino Tab in je bilo eno vodilnih pri prevzemanju plastičnih zamaškov, je organizatorje zbiranja zamaškov obvestilo, da zaradi spremembe tehnologije končuje prevzeme zamaškov. Od leta 2007 so prevzeli in predelali skoraj 3.400 ton zamaškov in tako donirali skoraj 950 tisoč evrov.

Iz podjetja, ki ima sedež na območju Občine Črna na Koroškem, so že konec marca poslali obvestilo vsem zbiralcem plastičnih zamaškov, da končujejo prevzeme. Vse zamaške, ki jih imajo zbiralci že zbrane ali pa akcije potekajo še do konca šolskega leta oz. v juniju in juliju, bodo še odpeljali, so navedli.

Razlog za prenehanje je sprememba predelave

"Glavni razlog, da bomo prenehali zbiranje, je sprememba tehnologije predelave plastičnih izdelkov, kar nam več ne omogoča ustrezne predelave plastičnih zamaškov," je podjetje zapisalo v sporočilu vsem, ki organizirajo akcije zbiranja zamaškov.

Kot glede zbiranja zamaškov navajajo na svoji spletni strani, je organizator zbiranja zamaškov lahko kdorkoli, vendar pa lahko sredstva za zbrane zamaške podjetje nakaže izključno organizacijam s humanitarno dejavnostjo.

Od leta 2007 do danes je podjetje prevzelo in predelalo skoraj 3.400 ton zamaškov in tako doniralo skoraj 950 tisoč evrov. S tem je, kot navajajo, pomagalo marsikateremu posamezniku ali družini v stiski. Samo lani so v podjetju prevzeli 296 ton zamaškov v skupni vrednosti 77 tisoč evrov.