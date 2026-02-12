Neznano kam izginil 23-letnik iz Cerkelj na Gorenjskem. Ste ga videli?

Svojci pogrešajo 23-letnega Žiga Staroverskega iz Cerkelj na Gorenjskem, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Nazadnje so ga videli v torek, 10. februarja okoli 18.30 ure, ko se je od doma odpeljal z avtomobilom, znamke Volkswagen, tipa golf, bele barve, reg. št. LJ38-FTF.

Pogrešani je visok okoli 175 centimetrov, normalne postave, po glavi je pobrit in ima brado. Oblečen je bil v sivo trenirko, sivkasto vojaško jakno ter obut v črne čevlje.

Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena, na policiji naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj na (04) 233 64 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.