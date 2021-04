Neznanec poškodoval tablo Nove24TV: Gre za vanadalizem

Ponoči naj bi neznanec s prazno steklenico poškodoval označevalno tablo na stavbi medijske hiše Nova24TV. Na Policijski upravi Ljubljana so za STA pojasnili, da so bili dopoldan obveščeni o incidentu na eni izmed stavb na območju Bežigrada, policisti pa več informacij o dogodku še zbirajo.

Na Novi24TV so dejanje označili za vandalizem, dodaja STA. Z vandalizmom so se pri omenjeni televiziji srečali že sredi oktobra lani, ko je med protivladnim protestom raper Zlatan Čordić – Zlatko na Trgu republike povzročil incident. Snemalcu televizije Nova24TV je namreč vzel kamero in vztrajal, da mu je ne bo vrnil nazaj, dokler ne izbriše posnetka.

Februarja letos so snemalcu Nova24TV preprečili dostop na novinarsko konferenco Socialnih demokratov, na kateri je sodelovala tudi predsednica stranke Tanja Fajon.

Urednik informativnega programa pri Nova24TV Aleksander Rant je na Twitterju takrat zapisal, da je v obrazložitev prejel naslednji odgovor: "Dokler boste širili sovraštvo, boste nezaželeni na takšnih dogodkih."

Na zapisano se je odzvala Fajonova. "Očitno je prišlo do nesporazuma, na katerega nisem imela ne časa in ne priložnosti vplivati. Nobenega navodila o prepovedi snemalcu z moje strani ni bilo. Vsi novinarji in mediji so na naših novinarskih dogodkih dobrodošli," je zapisala na Twitterju.