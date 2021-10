Neznanci pred NIJZ polili gnojnico #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zgodil se je še en napad, tokrat na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Neznanci so tokrat pred in za vrata stavbe zlili gnojnico. Na inštitutu so dogodek že prijavili policiji.