Neznanci posvinjali sedež Jelinčičeve SNS

V stanovanjsko hišo Zmaga Jelinčiča, kjer je tudi sedež Slovenske nacionalne stranke, so neznanci sinoči odvrgli štiri steklenice odpadnega motornega olja. Škoda po Jelinčičevi oceni presega 70 tisoč evrov. Motiv napada vidi v njegovem političnem delovanju in govorjenju resnice.

"Včeraj ob 23.21 je v hiši močno zaropotalo, mislim sem, da se nekaj podira. Neznanci so najverjetneje želeli steklenice zalučati v okna, a so jih zgrešili. Fasada je povsem uničena, z motornim oljem so pošpricana tudi okna," nam je v prvem odzivu dejal predsednik Slovenske nacionalne stranke (SNS) in poslanec državnega zbora Zmago Jelinčič.

Foto: Zmago Jelinčič Po dogodku je nemudoma poklical policijo, ki je do četrte ure zjutraj opravljala ogled dogodka in zbirala informacije. Policija bo po njegovih besedah prijavo naredila po uradni dolžnosti. Škoda presega 70 tisoč evrov.

Sumi "zastonjkarje in delomrzneže"

Jelinčič kot motiv napada na zasebno premoženje vidi v svojem političnem delovanju in govorjenju resnice. "Tisto, kar mislim, tudi povem. To pa je zastonjkarje in delomrzneže, ki kolesarijo okoli parlamenta, kar sem jim tudi v obraz zabrusil, zabolelo. Prepričan sem, da napadalci izhajajo iz teh logov. Rekel bi, da gre za ekstremne frakcije strank SD in Levice, ob pomoči nemške Antifa," še pravi Jelinčič.

V javnosti je v zadnjih dneh močno odmeval videoposnetek, na katerem prvak SNS sedi za omizjem, med katerim sta tudi nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel ter nekdanji minister brez resorja in zapornik Igor Bavčar. Razlaga jim, kaj si misli o ljudeh ter tudi o ukrepih, ki jih je za zajezitev gospodarskih in socialnih posledic epidemije novega koronavirusa sprejela vlada Janeza Janše. "Delomrzneži so dobili denar," je med drugim izjavil Jelinčič.

Foto: Zmago Jelinčič