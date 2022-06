Nevzdržne razmere v OŠ Murska Sobota vplivajo na zbranost #video

V eni od murskosoboških šol starši opozarjajo na nevzdržne razmere. Ob sončnih dnevih je namreč v učilnicah tudi do 35 stopinj Celzija. Na občini pravijo, naj se na šoli organizirajo tako, da bodo učenci v tistih učilnicah, ki so hladnejše. Ali je takih učilnic dovolj in zakaj se šola pregreva, so preverili novinarji Planet TV.

Medtem ko se večina veseli toplega vremena, zadnje dni učenci Osnovne šole III Murska Sobota sedijo v pregretih učilnicah. Temperature se v nekaterih razredih povzpnejo tudi do 40 stopinj Celzija. V teh razmerah poteka tudi pouk učencev s prilagojenim programom, ki gostujejo v njihovih učilnicah.

Visoke temperature vplivajo na zbranost učencev

Kot je pojasnila ravnateljica Osnovne šole IV Murska Sobota Jana Grah, so dobili samo učilnice, ki so v teh tednih, mesecih že skoraj neuporabni. "V razredu je 38 stopinj pa tudi več, okna so pravzaprav nefunkcionalna in ne moremo si pomagati, spet so naši učenci podvrženi neprimernim pogojem za vzgojo, izobraževanje in delo," je dejala.

Visoke temperature vplivajo tudi na zbranost učencev med poukom, poudarja Darko Sušnik, član sveta staršev OŠ III Murska Sobota: "Vročina v teh zgornjih učilnicah je neznosna, učenci se težko zberejo. Tudi ko pišejo kakšne kontrolne teste, je še večja težava."

Ravnateljica murskosoboške osnovne šole ni želela stopiti pred kamero, je pa pisno sporočila, da je temperatura v nekaterih razredih že zjutraj izjemno visoka in da se nekatere učilnice segrejejo tudi do 38 stopinj Celzija.

Občina obljublja sanacijo šole

Soboška občina sicer že dlje časa obljublja energetsko sanacijo šole, a se ta vedno odmika. Zdaj imajo novo rešitev. Štefan Cigan, podsekretar občinske uprave za projekte in investicije, meni, da bi učilnice ohlajali tako, kot ohlajamo prostore v drugih objektih, torej s klimatskimi napravami. "To ni idealna rešitev, a je pač treba iskati kakršnokoli rešitev, ki bi izboljšala razmere v tistih mesecih, ko so temperature visoke," je dejal.

Nekdanji soboški župan, zdaj minister Aleksander Jevšek, je na zadnji seji mestnega sveta predlagal, naj se učenci preselijo v druge prostore. "Moja največja želja je, da bi bilo to že zdavnaj urejeno. Tudi ravnateljici Osnovne šole III sem povedal. Ni treba, da izpostavljajo otroke v teh steklenih učilnicah, ker je dovolj prostora drugje. Naj se organizirajo in poskrbijo za otroke, da bodo v tistih učilnicah, ki so hladne," je svetoval.

A naletijo na težavo, saj prostih učilnic ni na voljo. Ker se energetska sanacija soboške devetletke letos še ne bo začela, bodo učenci šolsko leto sklenili v pregretih učilnicah.