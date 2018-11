Nevladniki in humanitarne organizacije s podporo višji minimalni plači

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številne nevladne in humanitarne organizacije so na poslance naslovile odprto pismo, v katerem pozdravljajo predlog novele zakona o minimalni plači. Kot so opozorili, trenutna minimalna plača "prag preživetja presega le za dva evra", zato prejemniki minimalne plače spadajo v skupino socialno ogroženih prebivalcev.

Kot so poudarili v pismu, pod katero se je podpisalo 30 organizacij, med drugim Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas in Zveza prijateljev mladine Slovenije, je zaposlitev osnova za stabilno in dostojno življenje.

"Trenutna minimalna plača prag preživetja presega le za dva evra"

"Zmožnost plačevanja računov za osnovne življenjske potrebe bi morala biti samoumevna za vse zaposlene. Pa vendar minimalna plača, ki trenutno znaša 638 evrov neto, prag preživetja presega le za dva evra," so opozorili.

"Predlagani dvig delavkam in delavcem, ki za svoje delo prejemajo minimalno plačo, še zdaleč ne bo zagotovil lagodnega življenja, popeljal pa jih bo vsaj korak bliže dostojnemu življenju. Ob tem opozarjamo, da je večina neto plač zaposlenih v Sloveniji prenizka in da je v vseh sektorjih potrebna celovita prenova plačnega modela," so dodali.

SDS zahteval razpravo o minimalni plači

Predlog, ki ga je v DZ s podporo koalicije minuli teden vložila Levica, s prihodnjim letom minimalno plačo zvišuje na 667 evrov, leta 2020 pa na 700 evrov neto. Obenem iz minimalne plače izključuje vse dodatke, z letom 2021 pa uvaja formulo za njen izračun.

O minimalni plači v Sloveniji bo danes na zahtevo poslanske skupine SDS na nujni seji razpravljal tudi odbor DZ za delo.