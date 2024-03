Po polnoči bo najbolj poskočila cena bencina

Končana je dopisna seja vlade, na kateri so ministri potrdili nove cene goriv. Te bodo veljale od polnoči pa do 8. aprila. Zunaj avtocestnega križa se bo od goriv najbolj podražil bencin, in sicer za 2,8 centa.

Po novem bo za liter neosvinčenega motornega bencina zunaj avtocestnega križa trebaodšteti 1,519 evra, kar je 2,8 centa več kot doslej. Če ne bi regulirali cen bencina, bi po izračunih ministrstva za okolje, podnebje in energijo, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter bilo treba odšteti okoli 1,581 evra.

Cena za liter dizla boi znašala 1,527 evra, kar je 0,4 evra več kot v zadnjih dveh tednih.

Tudi za liter kurilnega olja bo treba odšteti nekaj več, olje bo dražje za 0,2 centa, in sicer bo stalo 1,172 evra.

Vlada tokrat ni spreminjala trošarin. Pred dvema tednoma je znižala trošarino za bencin, zvišala za pa dizel in kurilno olje.

Na ministrstvu so poudarili, da vlada spremlja tudi cene določenih naftnih derivatov ostalih držav članic EU in da so nove cene za okoli 10 odstotkov nižje od povprečnih cen bencina in dizla v EU ter okoli 15 odstotkov nižje v primerjavi z večjimi državami članicami, kot so Nemčija, Francija in Italija.

"Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje," so še sporočili.