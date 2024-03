Kaj bo tokrat s cenami goriv? Možnosti sta dve.

Finance pred tokratno spremembo cen goriv izpostavljajo, da ni jasno, kaj bo država storila z višino marže trgovcev z gorivi. Uredba, ki določa trenutno maržo, namreč poteče v ponedeljek. Prav tako je vprašanje, kaj bo vlada tokrat naredila s trošarinami. Nazadnje je znižala trošarine za prodajo bencina in zvišala trošarino za dizel in kurilno olje, cene pa so posledično ostale nespremenjene.

Kakšne so trenutne cene?

Regulirane cene naftnih derivatov so pred 14 dnevi, ko jih je država nazadnje določila, ostale nespremenjene. Na servisih zunaj avtocest je tako trenutno treba za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina odšteti 1,491 evra, za liter dizla pa 1,523 evra. Nespremenjena pri 1,170 evra je ostala tudi cena litra kurilnega olja.

Da so cene ostale nespremenjene, je vlada na seji prilagodila trošarine. Trošarino za neosvinčeni bencin je znižala, za plinsko olje za pogon in za plinsko olje za ogrevanje pa zvišala.

Cene teh naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Pri tem so marže trgovcev v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene, poroča STA.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.