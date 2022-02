"Želja LIDE Igorja Zorčiča po oblikovanju skupne kandidatne liste z Golobovo stranko se ne bo uresničila, menda pa je Robert Golob pristal, da LIDE na listo Gibanja Svoboda predlaga nekaj svojih kandidatov," je ta teden poročal portal N1 o možnosti povezovanja dveh novih strank. Zavrnitev in ponudba Goloba Zorčiču sta enaki žalitvi nekdanjega premierja Marjana Šarca (LMŠ) Zdravku Počivalšku (SMC). Šarec je, ko je odstopil kot šef vlade, tudi predlagal, da bi poslanci SMC na predčasnih volitvah nastopili kar kot kandidati LMŠ. In ne SMC. Vlogo "topovske hrane" so že prej imeli kandidati stranke Solidarnost Uroša Lubeja na listi SD. Zapletlo pa se je po volitvah z denarjem. Solidarnosti in SD sta kršili zakon. S pomočjo Mojce Prelesnik.

"Podtaknjenci", ki za drugo stranko na volitvah poslancev nastopajo brez dogovora o skupnem nastopu strank, svojim strankam ne prinašajo državnih mesečnih dotacij, ki so njihov najpomembnejši vir denarja. Zakon za denar zahteva dogovor strank in ne le kandidature. S plačili se je med SD in Solidarnostjo resno zapletlo. SD je namreč, čeprav na volitvah leta 2014 uradno nista nastopili skupaj, Solidarnosti več let pošiljala del svojih mesečnih dotacij. Da je to kršitev zakona, ki takšno financiranje strogo prepoveduje, je sčasoma ugotovilo računsko sodišče.

SD nezakonito financira Solidarnost

Mojco Prelesnik je večina v državnem zboru pozneje izvolila za informacijsko pooblaščenko po Nataši Pirc Musar. Foto: STA Iz SD so Solidarnosti nezakonito nakazali kar 41.324 evrov. Denar je stranki Uroša Lubeja pošiljal vrh državnega zbora, ki ga je takrat kot generalna sekretarka vodila Mojce Prelesnik. Iz SD so ji to naročili. Prelesnikovo je večina v državnem zboru pozneje izvolila za informacijsko pooblaščenko po Nataši Pirc Musar. V SD je bil za kršenje zakona z nakazili Solidarnosti odgovoren Uroš Jauševec, pozneje pa Dejan Levanič, v Solidarnosti pa Tjaša Učakar. Nezakonito pridobljen denar od SD bi morala Solidarnost nakazati v dobrodelne namene. Med strankami, ki so takšno sankcijo za goljufiv način pridobivanja denarja uzakonile, je bila pred volitvami leta 2014 tudi SD. A so se nakazilu v dobrodelne namene 41.324 evrov v Solidarnosti nekaj časa celo izmikali. Ko sem preverjal, ali bodo spoštovali zahteve računskega sodišča in zakona, mi je Uroš Lubej takrat odgovoril: "Mi smo v bistvu že kupili nabiralnik, malo večji, za Janeza Janšo, da bo lahko sprejemal sodne pošiljke. Pa Dejanu Židanu bomo plačali dolgove, ki jih sam ni poravnal." Več o tem si lahko preberete tukaj: ODZIV SOLIDARNOSTI: KUPILI BOMO NABIRALNIK JANŠI IN PLAČALI ŽIDANU DOLGOVE. Z napovedjo, da bi plačali dolgove Židanu, je Lubej opozoril, da stranka SD skoraj desetletje ni plačevala računov za pretekle volilne kampanje dobaviteljem. Letošnje volitve bodo prve, na katere bodo šli brez te sramotne dediščine.

Ko se kandidatura splača − Kebru

Neodvisni ljudski protestnik Dušan Keber Foto: Ana Kovač Se pa nastop brez stranke lahko splača posameznim kandidatom. Iz Solidarnosti Uroša Lubeja je leta 2014 na listi SD nastopal Dušan Keber. Za poslanca Keber, ki je bil pred tem politik LDS, ni bil izvoljen. Tudi vsi drugi kandidati Solidarnosti na listi SD so propadli. A Keber je bil po volitvah, ker je SD vstopila v koalicijo s SMC Mira Cerarja, nagrajen z izvolitvijo za šefa Rdečega križa po odstopu Nataše Pirc Musar. Za pomoč pri pripravljanju zakona o zdravstvenem varstvu, ki je končal v smeteh, pa mu je Milojka Kolar Celarc leta 2017 nakazala 36.216 evrov. Za svetovanja, Keber je ostal dejaven tudi pozneje, v Tarči Erike Žnidaršič so nam ga predstavljali kot neodvisnega strokovnjaka za področje zdravstva, ki je med epidemijo ostro kritiziral zdravnike in vlado, bil pa je tudi pomemben govornik na "ljudskih" protestih koalicije KUL ob petkih.

Ko je Šarec nakupoval SMC

Po zakonu lahko stranke na volitvah nastopijo skupaj, a se morajo o tem dogovoriti, in le v tem primeru jim, če dosežejo prag, ki je za dve stranki določen pri 1,2 odstotka volivcev, pripadejo tudi redne proračunske dotacije. A za način kandidature, ki ga je Golob predlagal Zorčiču, to ne velja. Zorčičevi kandidati na Golobovi listi ne bi bili skupni in po volitvah njegova stranka zaradi tega ne bi dobila nič, če bi Gibanje Svoboda volilo vsaj 1,2 odstotka volivcev. Za samostojen nastop stranke na volitvah je prag za financiranje nižji: en odstotek.

Podoben poniževalen sporazum je, ko je kot premier vrgel puško v koruzo, Marjan Šarec ponudil SMC Zdravka Počivalška. To ponudbo pa so, tako je poročal časopis Delo, ponovili pozneje, ko so, da bi onemogočili nastanek vlade Janeza Janše, poskušali "kupiti" nekaj poslancev SMC, v kateri je bil takrat Zorčič, s ponudbo, da bodo na predčasnih volitvah lahko kandidirali za LMŠ. Več o tej ponudbi si lahko preberete tukaj: ŠAREC NAKUPUJE POSLANCE SMC, KUČAN PA LOBIRA PRI POČIVALŠKU.

Če bo Zorčič pristal na ponižujočo ponudbo, da bi še z nekaj svojimi pristaši kandidiral za pred letom ustanovljeno stranko Z.DEJ Jureta Lebna, ki jo je nedavno prevzel in preimenoval Golob, bo s tem konec pogovora z DeSUS Ljuba Jasniča o skupnem nastopu na volitvah. Leben je bil do odstopa iz vlade Marjana Šarca zaradi afere maketa član SMC kot tudi Zorčič.