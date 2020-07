Nemškemu turistu v avto priletel kragulj #foto

Nekaj po deveti uri zjutraj je nemškemu turistu na glavni cesti Novo mesto-Metlika, pri Vinji vasi v avto priletel kragulj. Nemec je poklical policijo in pojasnil, da je ptica še živa in da je ostala zapičena v avto. Metliške policiste je ob prihodu na kraj tako pričakal nenavaden prizor.

Kot so sporočili s policijske uprave Novo mesto, se je ptič zataknil v rešetke okrasne maske sprednjega dela vozila in se ni mogel rešiti. Policistu je nato s previdnim pristopom in rokavicami uspelo ujedo obvladati in rešiti. Ptica je po uspešni akciji zletela nazaj v naravo.

"Nemški turist je lahko ob zgodbi s srečnim koncem olajšano nadaljeval svojo pot proti morju. Poškodbe na avtu so bile na koncu neznatne. Kaj je bil vzrok za nenavadno zgodbo in zakaj se je nemški ford zdel ptici ujedi tako zanimiv, da ga je hotela ujeti, pa ne bomo izvedeli," so še pojasnili na policiji.